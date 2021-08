Gdzie jest burza 01.08.2021. Ostrzeżenie pogodowe IMGW. Przez województwo podlaskie przejdą burze z gradem. Sprawdź radar burzowy online

Gdzie jest burza? 01.08.2021 Radar burzowy online. Ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia dla województwa podlaskiego przed burzami z gradem

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadów miejscami od 30 mm do 50 mm, lokalnie do 70 mm. Opadom towarzyszyć będą miejscami burze z porywami wiatru do 90 -100 km/h. Lokalnie grad.

Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 18:00 dnia 01.08.2021 do godz. 12:00 dnia 02.08.2021