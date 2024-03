Futsal. Pora na derby Białegostoku BAF Bonito - Futbalo. Gospodarze są pod ścianą, a goście nie zamierzają im ułatwiać zadania

Ekipa BAF Bonito jest w strefie spadkowej i mimo zaciętego oporu nie dała rady w minionej kolejce walczącemu o awans do ekstraklasy Futsalowi Świecie, przegrywając na wyjeździe 4:8. Co prawda strata do ósmego w tabeli zespołu KKF Konin to tylko trzy punkty, ale terminarz jest niekorzystny. Podlasianie, oprócz derbów z Futbalo, mają przed sobą ciężkie wyjazdy do Szczecina i Konina, mecz u siebie z liderującą ekipą Red Devils Chojnice i na koniec domowe starcie z Wenecją Pułtusk.