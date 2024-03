Ściąga kibica. Jagiellonia Futsal powoli żegna się z ekstraklasą, ale na jej meczach nie brakuje emocji

To tylko matematyczne kalkulacje i bardziej prawdopodobne jest to, że już po meczu z BSF-em Bochnia spadek do I ligi stanie się faktem. Nie oznacza to jednak, że Żółto-Czerwoni odpuszczają. Przeciwnie, ich spotkania są emocjonujące i tak też powinno być tym razem.

- Musimy budować zespół na przyszły sezon, ale chcemy też godnie pożegnać się z ekstraklasą, powalczyć i zdobyć jeszcze jakieś punkty, najlepiej przed naszymi kibicami. Dlatego nie ma mowy o spuszczaniu głów i zrobimy wszystko, by wypaść jak najlepiej - zapowiada trener Jagiellonii Futsal Karol Domalewski.