Futsal. FC Toruń - Jagiellonia Futsal Białystok 7:5. Do przerwy było wspaniale, potem dużo gorzej

FC Toruń - Jagiellonia Futsal 7:5. W końcówce zabrakło im sił

Podlasianie fatalnie rozpoczęli druga połową, tracąc szybko dwa gole. Nie zamierzali jednak rezygnować z przerwania pasma porażek i jeszcze dwukrotnie wychodzili na prowadzenie. Niestety, białostocka drużyna ma aktualnie bardzo szczupłą kadrę i w końcówce przyjezdnym zabrakło sił. Wykorzystał to Michał Wojciechowski, dwoma golami przesądzając o wygranej ekipy z Torunia.

Jagiellonia rozbita we własnej hali

Po 25. kolejce pierwszym spadkowiczem z Fogo Futsal Ekstraklasy została Sośnica Gliwice. Niestety, wszystko wskazuje na to, że wkrótce dołączy do niej także Jagiellonia Futsal Białystok. Oby Żółto-Czerwoni żegnali się z elitą w równie honorowej walce, jak to zrobili w Toruniu.