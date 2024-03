I liga futsalu. Fatalna kolejka białostockich drużyn Futbalo i BAF Bonito

BAF Bonito - LZS Bojano 0:4. Sytuacji mnóstwo, gola żadnego

- Nie dociera do mnie to, jak my, mając tyle sytuacji, kończymy mecz bez strzelenia nawet jednej bramki - podsumowuje w klubowych mediach zawodnik BAF Bonito Damian Bieliński.

TAF Toruń - Futbalo 3:3. Rywale podwoili swój dorobek punktowy

Drugi zespół z Białegostoku co prawda wywalczył punkt w Toruniu, ale trudno to uznać za sukces, bo gospodarze do tej pory mieli na koncie tylko oczko i praktycznie już są zdegradowani. Futbalo z TAF-em zawsze jednak było pod górę i nigdy z tym rywalem na wyjeździe nie wygrało. Tak też było i tym razem. Podlasianie stracili gola już w 40 sekundzie i co prawda w drugiej połowie wyszli na prowadzenie 3:2, ale ambitni torunianie zdołali doprowadzić do wyrównania.