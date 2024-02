Futsal. Pechowy występ BAF Bonito Białystok na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski U-19

Białostoczanie rozpoczęli fenomenalnie, efektownie pokonując 3:0 GKS Futsal Nowiny, co postawiło ich w bardzo korzystnej sytuacji w kontekście walki o wyjście z grupy. Gole w inauguracyjnym spotkaniu strzelili:

BAF Bonito Białystok. Pięć słupków w meczu z krakowianami

- To był bardzo pechowy mecz, po trafiliśmy aż pięć razy w słupki bramki rywali, którzy bardzo twardo się bronili i strzelali gole po kontrach. Ta porażka i inne wyniki sprawiły, że w ostatnim meczu musieliśmy wygrać z faworytem grupy Red Dragons Pniewy - opisuje Filip Dojlida , który wraz z Damianem Bielińskim i Sławomirem Chomczykiem był trener BAF Bonito Białystok.

Kluczowe, jak się później okazało, było starcie z AZS-em UEK Kraków. Potyczka układała się źle, bo krakowianie prowadzili 2:0. Nasza drużyna wycofała bramkarza i po akcji Mikołaja Siemeniuka piłka trafiła w słupek, potem w nogi obrońcy i wpadła do bramki. 1:2 i półtorej minuty do końca. Niestety, nie udało się nawet wyrównać.

Starcie z ekipą "Czerwonych Smoków" było zacięte i dramatyczne. Rywale prowadzili, ale po wycofaniu bramkarza Siemieniuk doprowadził do remisu. Wynik 1:1 nic Podlasianom nie dawał, więc musieli oni nadal ryzykować. Mieli nawet szansę, by wyjść na prowadzenie, ale zamiast tego przeciwnicy trafili do pustej bramki i zwyciężyli 2:1.