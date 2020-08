Festiwal Kierunek Wschód 2020. Na scenie teatr z Polski, online z Armenii, Białorusi, Gruzji, Litwy oraz Ukrainy (zdjęcia, PROGRAM)

- Cieszy nas ogromnie obecność w repertuarze Festiwalu Kierunek Wschód! Bardzo nam miło, że współpraca z Teatrem Dramatycznym w Białymstoku, która zaczęła się 6 lat temu, wciąż układa się znakomicie. Dziękujemy za zaufanie - obiecujemy nie zawieść Was także i tym razem. „Alicja po drugiej stronie lustra”, którą stworzyliśmy we współpracy ze stołecznym Teatrem Polonia, jest dla nas spektaklem wyjątkowym - przede wszystkim dlatego, że jest okazją do spotkania z najmłodszymi widzami. Mamy nadzieję, że spektakl ucieszy zarówno tych młodych, jak i starszych widzów - w końcu proza Lewisa Carrolla jest niezwykle uniwersalna, a wypowiadane w finale spektaklu zdanie „Chcę być sobą, po prostu sobą!” dotyczy chyba każdego, bez względu na wiek –