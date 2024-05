Dzień Dziecka w Białymstoku potrwa dłużej. Zobacz gdzie i kiedy warto się wybrać i jakie będą atrakcje. Dobrej zabawy nie zabraknie

Już 1 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka. Atrakcji nie zabraknie i potrwają one nawet dłużej, niż tylko w sobotę. Zobaczcie co będzie się działo w Białymstoku i okolicy i gdzie warto się wybrać. Coś dla siebie znajdą i miłośnicy festynów i pikników, ale też ci lubujący się w kulturze, teatrze czy kinie.

Dzień Dziecka na Stadionie Miejskim

Jednym z największych wydarzeń w Białymstoku, związanym z obchodami Dnia Dziecka będzie wielki festyn na Stadionie Miejskim. Już w niedzielę, 2 czerwca, w godz. 10-17 przy Słonecznej nie zabraknie atrakcji. Będzie można m.in. obejrzeć pokaz treningu i zrobić zdjęcie pamiątkowe z zawodnikami Lowlanders Białystok, ułożyć mega puzzle i giga klocki, oraz poskakać na trampolinach. Nie zabraknie atrakcji sportowych, np. pokazu umiejętności piłkarskich, nauki strzelania z łuku, gry w koszykówkę, badmintona, tenisa ziemnego i stołowego. Dzieci będą mogły przeprowadzić eksperymenty chemiczne oraz przyjrzeć się drukowi jadalną czekoladą, i nałożyć gogle wirtualnej rzeczywistości. Jak co roku zapraszamy wszystkich na Dzień Dziecka na Stadionie Miejskim - zachęca Rafał Rudnicki, zastępca prezydenta Białegostoku. - W niedzielę, 2 czerwca czeka mnóstwo atrakcji, na wszystkich powierzchniach.

Na uczestników czekać będą również konkursy i występy artystyczne. Zaproszeni są wszyscy, niezależnie od wieku. Przewidzieliśmy mnóstwo imprez, mnóstwo wydarzeń, mnóstwo atrakcji - dodaje prezes Stadionu Miejskiego Tomasz Dębowski. - Zapraszamy przede wszystkim na różnego typu pokazy, szczególnie te związane z aktywnością fizyczną. Przewidzieliśmy między innymi pokaz treningu piłkarskiego, pokaz treningu futbolu amerykańskiego, również pokaz gimnastyki. Nie zabraknie również stoisk z przekąskami i napojami. Dodatkowo, w godzinach 10-16, odbędzie się na stadionie Dziecięcy Festiwal Piłkarski adresowany do dzieci z rocznika 2015. Festiwal przybierze formę zabawy, w której udział weźmie 20 drużyn, w każdej po 12 osób. Mecze będą rozgrywane na głównej płycie boiska podzielonej na 4 boiska. Każda z drużyn rozegra 6 spotkań. Na koniec festiwalu będą wręczane medale za udział w wydarzeniu.

Chcemy, żeby jedną z atrakcji na stadionie była szansa zrobienia sobie zdjęcia z pucharem, jaki otrzymaliśmy za mistrzostwo - mówi prezes Jagiellonii Białystok Wojciech Pertkiewicz. - Poza tym dzieci będą grały w piłkę, czy strzelały z łuku. Sam przyjdę postrzelać z łuku! Wokół pucharu będzie też przechadzała się nasza maskotka. Będzie coś dla dzieci i coś dla dorosłych. Także myślę, że 2 czerwca licznie spotkamy się wszyscy tutaj, na stadionie miejskim.

Partnerzy i atrakcje: Strefa czerwona godz. 11–15 Epicentrum – doświadczenia i eksperymenty chemiczne

godz. 10–17 Micha Pełna Empatii – stoisko sensoryczno – kreatywne

godz. 10–17 Mozaika – Gry i zabawy dla dzieci

godz. 10–16 Party Szop – zabawy i zagadki z balonikami, mega puzzle

godz. 10–17 Misja Robotyka – roboty Lego

godz. 10–17 Sala zabaw Bawimy Się – gry i zabawy zręcznościowe, tor przeszkód

godz. 10–16 3D Academy – druk jadalną czekoladą

godz. 10–16 Stowarzyszenie Brawo Białystok – pokaz gimnastyczny

godz. 10–17 Fast Park – giga klocki, automat duszki

godz. 10–17 MAT Białystok – przymiarka tradycyjnego stroju chińskiego, nauka chińskiej kaligrafii, degustacja chińskiej herbaty

godz. 10–17 Stadion Miejski w Białymstoku – plac zabaw dla najmłodszych, bilard nożny, piłkarzyki Strefa żółta godz. 10–17 Centrum Zawodów Medycznych – nauka dbania o higienę jamy ustnej

godz. 12–16 Pani Kolorowa – malowanie twarzy

godz. 10–16 Talentownia – kurs szybkiego liczenia, zabawy kreatywne

godz. 10–17 Uniwersytet w Białymstoku – gry zręcznościowe

godz. 10–16 Nienudno – Minecraft

godz. 10–16 Uniwersytet Medyczny – szpital pluszowego misia

godz. 10–17 Stadion Miejski w Białymstoku – tenis stołowy, szachy Mini Boisko godz. 11–13 Lowlanders Białystok – trening pokazowy futbolu amerykańskiego

godz. 13.30–16 Strefa X – Bitwa łucznicza

godz. 10–17 Hattrick – pokazowy trening piłkarski

godz. 10–17 Jagiellonia Białystok – klubowa maskotka „Pszczółka”, zdjęcia z pucharem Mistrzów Polski

godz. 10–17 Stadion Miejski w Białymstoku – Pompowane boisko do piłki nożnej Teren zielony godz. 10–17 Strefa X – nauka strzelania z łuku

godz. 10–17 Baby Art. Dziecięce – przeciąganie liny,

godz. 10–13 Sportlen Badminton – nauka gry w badmintona

godz. 10.30–14 Państwowa Straż Pożarna– pokaz wozu strażackiego

godz. 10–16 Jumper Park – udostępnienie trampoliny

godz. 10–17 Stadion Miejski w Białymstoku – Park dmuchańców Promenada godz. 10–15 Basket Club Białystok – nauka gry w koszykówkę, konkursy koszykarskie

godz. 10–16 18. Pułk Rozpoznawczy – pokaz bojowego wozu pancernego, symulacja strzału z karabinka

godz. 10–17 Podlaski Oddział Straży Granicznej – przedstawienie wyposażenia jednostki

godz. 10–17 Straż Miejska – oglądanie wnętrza smogobusa, stoisko profilaktyczne

godz. 10– 17 Policja – pokaz pojazdu jednostki,

godz. 10–17 Uniwersytet w Białymstoku– gry zręcznościowe, animacje

godz. 10–15 Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna– zabawy edukacyjne, konkursy z nagrodami

godz. 10–17 Wojskowe Centrum Rekrutacji – tor przeszkód, zapoznanie się ze sprzętem jednostki

godz. 10–17 Stowarzyszenie Grupa Nadzieja – pokaz karetki wraz z osprzętem

godz. 10–17 MAT Białystok – tenis ziemny – nauka gry, tenis stołowy

W godzinach 10–16 na płycie głównej boiska odbędzie się Dziecięcy Festiwal Piłkarski rocznika 2015. Organizatorzy zapraszają do wspierania młodych sportowców gorącym dopingiem (wejście od strefy czerwonej na sektory VIP 1-4).

Dzień Dziecka z kulturą

Do wspólnego świętowania zapraszają też Opera i Filharmonia Podlaska i Podlaski Instytut Kultury. W sobotę, 1 czerwca, od godz. 13.30 w Amfiteatrze OiFP przy ul. Odeskiej odbędą się występy artystyczne i konkursy dla najmłodszych. Całość wydarzenia poprowadzi Maciej Nerkowski. Na scenie pojawią się Kurpie Zielone, Koziołek Matołek, artyści Chóru Dziecięco-Młodzieżowego OiFP i uwielbiany przez publiczność skrzypek Maestro Chives (Marcin Roszkowski). Na terenach zielonych przy operze znajdziecie stoiska partnerów i wspaniałe atrakcje: będą szczudlarze, malowanie twarzy, baloniki, bańki, gry, zabawy, quizy z nagrodami, słodkie niespodzianki. Będzie baśniowo, zagadkowo, muzycznie i artystycznie. Wstęp jest bezpłatny. Tego dnia taras widokowy na dachu opery będzie bezpłatnie dostępny dla wszystkich odwiedzających w godzinach 12-20 (ostatnie osoby będą wpuszczane o godz. 19.30). Taras będzie dostępny tylko w przypadku sprzyjającej pogody.

Program:

godz. 13.30 rozpoczęcie

godz. 13.40-14.15 występ zespołu Kurpie Zielone

godz. 14.20-14.30 konkursy rodzinne

godz. 14.30-14.50 Koziołek Matołek „fika koziołki”

godz. 14.50-15 konkursy rodzinne

godz. 15-15.30 występ Chóru Dziecięco-Młodzieżowego OiFP

godz. 15.30-15.40 konkursy rodzinne

godz. 15.40-16.00 koncert Maestro Chives

Dzień Dziecka w ramach Podlaskich Targów Imprezowych

W niedzielę, 2 czerwca w Restauracji Nastroje (ul. Hurtowa 3) w godz. 10 - 15 odbędzie się Dzień Dziecka w ramach Podlaskich Targów Imprezowych. W programie nie zabraknie animacji, ale i słodkości. Będzie można pomalować sobie twarz, będą pokazy baniek mydlanych czy rzeźb balonowych. Dla chętnych będzie piniata i wata cukrowa. Pokazy poprowadzą animatorzy. Wstęp jest bezpłatny. Organizatorzy zachęcają do dobrowolnej zbiórki na pomoc Antosi.

Dzień Dziecka w Atrium Biała

Trwa odliczanie do startu Misji Kosmos w Atrium Biała. Jak wygląda nasza Galaktyka? Z jakimi planetami sąsiaduje Ziemia? Czy trudno jest chodzić po Księżycu? No i co ciekawego znajduje się w przestworzach? Do wspólnego odkrywania tajemnic kosmosu zaprasza Atrium Biała. Z okazji Święta Dzieci, od 31 maja do 8 czerwca, białostockie centrum zaplanowało dla odkrywców i poszukiwaczy przygód Misję Kosmos. Na małych gości czeka wyjątkowa, kilkudniowa misja z ciekawymi kosmicznymi aktywnościami, kreatywnymi warsztatami i pamiątkowymi dyplomami.

Będzie astralnie, zabawnie, ciekawie i twórczo. Przez osiem dni na najmłodszych czekają odlotowe aktywności! Podczas nich żądni przygód odkrywcy będą mieli okazję wyruszyć w ekscytującą podróż kosmiczną, pełną atrakcji i edukacyjnych doświadczeń. Fascynujące tajemnice kosmosu odsłonią przed nimi stanowiska wyposażone w ścianki edukacyjne z Układem Słonecznym i z ciekawostkami o Księżycu i znanych astronautach. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w ocalaniu spadających gwiazd, a także, dzięki interaktywnemu stanowisku edukacyjnemu - w zabawie poznawania nowych gwiazdozbiorów, na którym dowiedzą się ciekawostek o gwiezdnych konstelacjach i będą mogli ułożyć swój ulubiony gwiazdozbiór. Chętni spróbują też swoich sił w wystrzeliwaniu rakiety kosmicznej! Na miejscu będzie można nie tylko wystrzelić w galaktyczną przestrzeń super dynamiczną, piankową rakietę, ale również sprawdzić swoją trafność w rzucie do celu w okno rakiety.

Uczestnicy Misji Kosmos będą też mogli wspólnie bawić się kosmicznym pyłem w postaci brokatowych slime’ów w najróżniejszych kolorach oraz zabrać jego część ze sobą do domu. Do dyspozycji gości będą probówki, łyżki i miarki. Na małych gości czeka również spacer po stacji kosmicznej. Każdy będzie mógł poczuć się astronautą i za sprawą okularów VR odbyć wirtualny spacer po Księżycu, a także zaliczyć lot rakietą kosmiczną na multimedialnym stanowisku. Wystarczy zerknąć w okno rakiety, aby zobaczyć Ziemię z kosmosu. Chętni będą mogli wziąć udział w kreatywnych warsztatach astronomicznych, podczas których stworzą kosmiczne prace plastyczne – trójwymiarowe gwiazdozbiory, kolorowe planety i kartonowe rakiety. Dzielni odkrywcy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Dodatkową atrakcją wydarzenia będzie strefa Łowcy Gwiazd dla członków programu #maszokazje. Dla jego użytkowników, po aktywowaniu kuponu, dostępna będzie specjalna strefa Bubble Tent w postaci kuli wypełnionej balonami (znajdująca się przy sklepie Media Markt). Uczestnicy Misji Kosmos będą mogli wejść do niej na 3 minuty i zostać kosmicznym łowcą gwiazd. Wśród wirujących balonów znajdują się także te w kształcie gwiazd. Za złapanie srebrnej gwiazdy, każde dziecko otrzyma wyjątkowy dyplom.

Misja Kosmos rozlokowana będzie w trzech strefach na terenie Atrium Biała: na Rotundzie przy perfumerii Sephora, na małej Rotundzie przy sklepie Media Markt oraz w pasażu przy salonie Reserved. Wydarzenie potrwa 8 dni, w okresie od 31 maja do 8 czerwca (z pominięciem niedzieli, 2 czerwca), codziennie w godz. 12-18. Udział w Misji Kosmos jest bezpłatny.

Dzień Dziecka W CH Auchan przy Hetmańskiej i Produkcyjnej

W sobotę, 1 czerwca, Centrum Handlowe Auchan Hetmańska i Centrum Handlowe Auchan Produkcyjna zamienią się w dwa niezwykłe światy, w których królować będą magiczne zaklęcia i kulinarne odkrycia! Wydarzenia rozpoczną się o godzinie 11 i potrwają do 17. Wstęp jest bezpłatny.

Głównym punktem programu w Centrum Handlowym Auchan Hetmańska będą pokazy iluzjonisty Bartka Fedorczyka. Podczas występów mali widzowie będą świadkami niezwykłych zjawisk: przedmioty będą unosić się w powietrzu, znikać i pojawiać się w nieoczekiwanych miejscach.

Po każdym pokazie odbędą się magiczne warsztaty, podczas których dzieci odkryją tajniki sztuczek z kartami, żetonami i chustkami. Nauczą się sprawiać, że przedmioty codziennego użytku będą tańczyć w ich rękach, znikając i pojawiając się niczym duchy.

Z kolei w Centrum Handlowym Auchan Produkcyjna doświadczeni instruktorzy zaproszą uczestników w niezwykłą podróż po świecie kuchni molekularnej, inspirując do tworzenia zaskakujących potraw. W programie znajdą się m.in. dymiące lemoniady, lody sorbetowe i mleczne bez użycia zamrażarki, owocowy kawior, molekularna pianka z soku, smoczy oddech oraz lodowe chrupki.

Dodatkową atrakcją będą eksperymenty z ciekłym azotem, które pozwolą uczestnikom obserwować fascynujące reakcje na różne przedmioty i artykuły spożywcze. Na zakończenie wydarzenia każdy uczestnik zostanie uhonorowany dyplomem „Zwariowanego Naukowca”.

W obu centrach handlowych odbędą się również konkursy z nagrodami. Magiczny Dzień Dziecka odbędzie się 1 czerwca w Centrum Handlowym Auchan Hetmańska przy ulicy Hetmańskiej 16 w Białymstoku od godziny 11 do godziny 17. A Dzień Dziecka z kuchnią molekularną odbędzie się 1 czerwca w Centrum Handlowym Auchan Produkcyjna przy ul. Produkcyjnej 84 w Białymstoku od godziny 11 do godziny 17.

Dzień Dziecka w Teatrze Dramatycznym

Spektakl "Koziołek Matołek, Węgierka i Olek" będzie można zobaczyć 1 i 2 czerwca o godz. 16:00 w Uniwersyteckim Centrum Kultury (ul.Ciołkowskiego 1N). Teatr Dramatyczny zaprasza również dzieci na poranne pokazy spektaklu – 4, 5 czerwca o godz. 10 i 12 oraz 6 czerwca o godz. 10. Spektakl oparty jest na utworze "Przygody Koziołka Matołka" Kornela Makuszyńskiego i Mariana Walentynowicza. Adaptacji dokonał Leon Moszczyński. Najsłynniejsza polska koza zawita na Podlasie! W trakcie poszukiwań Pacanowa, Koziołek Matołek przypadkiem trafi do Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku. I chociaż w teatrze nie kuje się kóz, to wizyta w nim będzie kolejną szaloną przygodą. Jaką? Tego dowiecie się w trakcie spektaklu. Legendarną postać, stworzoną przez Kornela Makuszyńskiego, z pewnością pamięta niejeden dorosły tata, mama, dziadek czy babcia. Teraz, jedną z zabawnych historii lubianego koziołka, będą mogli poznać najmłodsi widzowie. „Koziołek Matołek, Węgierka i Olek” to spektakl, który sprawi, że na twarzy maluchów z pewnością pojawi się uśmiech. Bilety na przedstawienie w cenie: 65 zł – normalny, 55 zł – ulgowy (dzieci i młodzież), 40 zł – studencki zł (normalny) oraz 35 zł – szkolny (obowiązuje tylko na spektakle grane w godzinach porannych) dostępne są w Kasie Teatru oraz w sprzedaży internetowej na stronie: dramatyczny.pl. Rezerwacje przyjmowane są pod numerem: 85 74 99 185.

Dzień Dziecka w Kinie Forum

Białostocki Ośrodek Kultury i działające przy nim kino Forum zapraszają na Dzień Dziecka w Krainie Ghibli. 1 czerwca zobaczyć będzie można dwa filmy: "Narzeczona dla kota" (godz. 10) oraz "Ponyo" (godz. 12.30). Po filmach odbędą się warsztaty w klimacie anime! Japońskie studio Ghibli ma na koncie mnóstwo kultowych dzieł, a premiery ich filmów wyczekiwane są nie mniej niż tych ze stajni Walta Disneya. Przeboje Isao Takahaty i Hayao Miyazakiego, założycieli studia, od lat zaliczane są do kanonu światowego kina, nie tylko wśród fanów animacji. Gutek Film nabył prawa kinowe do 6 kultowych tytułów Studia Ghibli: „Spirited Away: W krainie bogów”, „Ruchomy zamek Hauru”, „Księżniczka Mononoke”, „Ponyo”, „Tajemniczy świat Arrietty” i „Narzeczona dla kota”, które można będzie zobaczyć także w Forum! Film z polskim lektorem dla widzów od 7. roku życia. Zrealizowana pod artystyczną opieką Hayao Miyazakiego, „Narzeczona dla kota” to dowcipna i wzruszająca opowieść o odwadze, przyjaźni i odkrywaniu własnej wartości, która sprawi przyjemność nie tylko miłośnikom kotów.

Z kolei "Ponyo" to przepiękny wizualnie i pełen uroku film od nagradzanego twórcy „Spirited Away: W kranie bogów” i „Mojego sąsiada Totoro” jest opowieścią o miłości, przyjaźni i magii oraz doskonałą propozycją dla tych, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę ze światem Studia Ghibli. Film z polskim dwulektorem, dla widzów od 7. roku życia.

Filmowy Dzień Dziecka w kinach Helios

Sieć kin Helios zaprasza najmłodszych widzów na specjalne seanse filmowe! W weekend 1 i 2 czerwca projekcjom będą towarzyszyły konkursy z nagrodami, wesołe animacje oraz wyjątkowa rodzinna atmosfera. Wyczekiwaną premierą dla najmłodszych jest animacja „Garfield”. Bohater niespodziewanie spotyka swojego dawno niewidzianego ojca, Vica, który wciąga go do szalonej przygody. W międzyczasie postaci na nowo budują ze sobą relację.

Kolejną nowością jest zaskakujący film animowany „Strażniczka smoków”, którego akcja toczy się w… starożytnych Chinach! Opowiada on o Ping – małej dziewczynce o wielkich mocach. Jej misja to ocalenie smoków od negatywnego działania ludzi…

Przedpremierowo będzie wyświetlana również polska animacja „Basia. Jestem w sam raz”. Tytułowa postać jest pełna uroku i energii, dzięki czemu nigdy nie narzeka na nudę, a każdy dzień jest dla niej nową przygodą. Młodzi kinomani mogą też zapoznać się z filmem „Istoty fantastyczne”. Główna bohaterka, Bea, zaprzyjaźnia się z sąsiadem, obdarzonym umiejętnością widzenia wyimaginowanych przyjaciół innych dzieci. Razem pomagają stworzeniom znaleźć nowy dom!

W dniach 1 i 2 czerwca kina Helios w całej Polsce będą należały do dzieci! Na najmłodszych widzów będą czekały konkursy z nagrodami i różnorodne atrakcje. Szczegóły oraz bilety dostępne są na stronie: www.helios.pl/helios-dla-dzieci.

Dzień Dziecka z PCK

Warto też wspomnieć o imprezie organizowanej przez PCK. Już 1 czerwca w godz. 11-13 na placu za siedzibą PCK oraz w budynku na dzieci czekać będą m.in.: dmuchaniec, lody, giga klocki, balony, tatuaże, prozdrowotne warsztaty, kolorowanki, quizy i konkursy oraz pluszowy gość specjalny.

Nie zabraknie też licytacji koszulek z podpisami piłkarzy naszego mistrza Polski. Dochód z licytacji trafi na wsparcie działań PCK, zwłaszcza tych adresowanych do najmłodszych. Licytacja odbywa się na facebookowym profilu PCK.

Dzień Dziecka w Supraślu

Cntrum Kultury i Rekreacji w Supraślu zacznie świętować już 31 maja. Impreza w Ogrodzie CKiR odbędzie się w godzinach 15-18, a atrakcji nie zabraknie. Będą dmuchane place zabaw, brokatowe tatuaże, rozgrywki szachowe, gry i zabawy z animatorem czy strefa relaksu rodzica. Wstęp jest bezpłatny.

Dzień Dziecka z MOK Wysokie Mazowieckie

Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie oraz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury zapraszają na Dzień Dziecka, który odbędzie się 1 czerwca od godz. 10 do 14 na placu MOK. Po południu Kino WARS zaprasza młodych widzów na seanse z niespodziankami. Wśród atrakcji znajdzie się dmuchany plac zabaw, animacje przy muzyce czy chodzące maskotki. Dla łasuchów znajdzie się wata cukrowa.

Dzień Dziecka w Parku Kulturowym Korycin-Milewszczyzna

Dzień Dziecka w Parku Kulturowym Korycin-Milewszczyzna to wydarzenie dwudniowe, podczas którego rekonstruktorzy historyczni poprowadzą atrakcje dla najmłodszych. Od soboty, 1 czerwca na Grodzie Mileja zagoszczą Wojowie, którzy będą trenowali śmiałków w walce i łucznictwie.

Odbędzie się też kiermasz rękodzieła oraz warsztaty wykonywania biżuterii (bransoletki z nici, biżuteria wzorowana na wczesnośredniowiecznej). Nie zabraknie również czegoś dla głodnych i spragnionych.

Dzień Dziecka w Teatrze Lalki i Aktora w Łomży

Spektakl "Czerwony Kapturek"" będzie można zobaczyć 1 czerwca o godz. 17 w Teatrze Lalki i Aktora w Łomży. Na dzieci czekają też warsztaty (godz. 18:00), które poprowadzi odtwórczyni głównej roli - Agnieszka Horniczan. Dla wszystkich uczestników warsztatów organizatorzy przygotowali zdrową niespodziankę. "Czerwony Kapturek" to niezwykle kolorowy, wesoły, żywiołowy, roztańczony i rozśpiewany spektakl dla dzieci, w którym również dorośli znajdą coś dla siebie. Przedstawienie zrealizowane jest w konwencji teatru przedmiotu, gdzie lalki tworzone są w trakcie gry z różnych elementów codziennego użytku. Spektakl opowiada o samotności dziecka, jego marzeniach i nadziei prostymi emocjami oraz nieskomplikowanymi środkami teatralnymi.

