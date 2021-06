Dwie ekipy z Podlasia wyruszą w Rajdzie Złombol 2021. Do Turcji pojadą starą Ładą, Żukiem i Lublinem (ZDJĘCIA)

Przez słowackie Tatry, Węgry i Rumunię, Bułgarię. Przez Stambuł, cieśninę Bosfor na granicy z Azją i dalej do Turcji. To trasa, którą chcą pokonać dwie ekipy z Podlasia, w ramach Rajdu Złombol 2021. Plan jest ambitny, bo w drogę wyruszają wysłużonymi samochodami z czasów PRL.

Z Białegostoku wyruszy 14-osobawa załoga znana z "Przygód Pana Żuka". To grupa pasjonatów, którzy uczestniczyli już w jednej edycji rajdu. Pan Żuk odmówił wtedy posłuszeństwa. Awaria dopadła grupę w Chorwacji. Zepsuła się im wtedy pompa wody. Cały płyn chłodniczy, a potem woda, którą wlewali do chłodnicy, od razu wyciekała. Resztę drogi przetrwali "na patencie". Mieli kilka baniaków z wodą. Jeden kolega wyskakiwał, otwierał maskę i wlewał cały ten baniak do chłodnicy. W tym momencie kierowca ruszał, a on w biegu wskakiwał do samochodu. To starczało na przejechanie kilometra. Po takiej odległości w chłodnicy było już pusto i trzeba było znowu powtarzać cały proces. Ale, podobno ze Złombolem tak jest, że jak się już raz pojedzie, to chce się wracać. Mimo wszelkich trudności.