Drzewka za makulaturę. Mamy do rozdania 1500 sadzonek

Do segregowania odpadów zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Mamy oddzielne pojemniki na plastik, na metale, na papier... Bo mądra ekologia to przyszłość. Przyszłość, w tworzenie której warto się zaangażować.

Tym bardziej, że to wcale nie jest takie trudne. Wiemy przecież, jak wiele można osiągnąć dzięki przetwarzaniu różnego rodzaju odpadów, czyli tzw. recykling. Żeby to jednak było możliwe, to my, w domach, musimy segregować śmieci. Tak, tak – dokładnie chodzi o to, by oddzielnie wrzucać szkło, papier, elektrośmieci itd.

Że to ma sens, udowodnimy 20 kwietnia przy Atrium Biała. Będziemy na Państwa czekać w godz. 10-15.