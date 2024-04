Drzewka za surowce wtórne. Zobacz zdjęcia z akcji w Atrium Biała

Akcja to nasz sposób, by przekonać białostoczan, że ekologia wcale nie jest nudna, a dbanie o środowisko naturalne może przynieść mnóstwo frajdy.

Oprócz butelek PET można przynieść zakrętki do nich, makulaturę, aluminiowe puszki. My w zamian przygotowaliśmy sadzonki drzewek, które można posadzić sobie w przydomowym ogródku czy na działce.

- Przyroda to istotny element życia, dlatego dbanie o nią jest naszym obowiązkiem. Zbliżający się Dzień Ziemi to okazja do tego, aby poruszyć temat świadomości przyrodniczej i zwrócić uwagę na zasady efektywnego recyklingu. Naszą akcją chcemy przypomnieć, że dbanie o środowisko nie powinno mieć wyznaczonych dni, ale być naszym codziennym nawykiem, a proekologiczne zachowania możemy wprowadzić w naszych własnych domach - mówi Justyna Doroszkiewicz, dyrektor Atrium Biała.

Jak zdobyć sadzonkę?

Zasady zbiórki są proste. Każdy może otrzymać do 10 sztuk sadzonek, wszystko zależy od ilości surowców wtórnych jaką nam dostarczy. Odpady są ważone, liczone i zanotowane. W zamian uczestnik otrzymuje bilecik na odbiór drzewka, który zrealizuje się w pasażu Atrium Biała, obok strefy gastronomicznej. Na miejscu można wybierać spośród kilku gatunków drzew. Przewidujemy, że akcja potrwa do godz. 15, ale krócej - jeśli sadzonki rozdamy wcześniej.

Pomożemy chorym dzieciom

Ale pomoc środowisku to nie koniec dobrych uczynków, na jakie przygotowujemy się w sobotę. Tego dnia w zbiórce surowców wtórnych pomoże nam firma MPO. To właśnie pracownicy MPO sprawdzą, czy wszystko jest odpowiednio posegregowane i wycenią przyniesione surowce wtórne. To ważne, bo zebrane pieniądze przekażemy Fundacji Pomóż Im, która od lat pomaga ciężko chorym dzieciom i ich rodzinom. W ramach fundacji działa m.in. Domowe Hospicjum dla Dzieci. Fundacja jednak ma plany, by pomagać jeszcze bardziej. Kilka lat temu zebrała pieniądze i kupiła budynek w Sochoniach pod Białymstokiem. Teraz chce tam otworzyć hospicjum, tyle że stacjonarne: dla dzieci, które z jakichkolwiek powodów nie mogą chorować w rodzinnym domu.

REGULAMIN AKCJI