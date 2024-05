Do trzech razy sztuka. Szkoła rolnicza w Białymstoku ponownie sprzedaje zbędny sprzęt. Zobacz, co można kupić na licytacji i za ile? wal

Kombajn bizon ponownie trafił na licytację. Tym razem z niższą ceną wywołania Wojciech Wojtkielewicz/Archiwum Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Jeśli ktoś ma smykałkę do maszyn, dysponuje wolnymi funduszami i potrzebuje sprzętu do prac, to szykuje się mu nie lada gratka. Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku ponownie sprzedaje urządzenia, które niegdyś wykorzystywał w edukacji przyszłych rolników. Mogą nadal być wykorzystywane w gospodarstwie. Zobacz, za ile tym razem szkoła wyprzedaje park maszynowy.