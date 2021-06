Centrum Kształcenia Ustawicznego ma już patrona i sztandar. Placówka zyskała imię Henryka Sienkiewicza (zdjęcia)

- Już podczas pierwszych oględzin budynku okazało się, że w piwnicach znajduj się popiersia Henryka Sienkiewicza i inne atrybuty funkcjonującej tu w latach 1959-2002 Szkoły Podstawowej nr 13 im Henryka Sienkiewicza. Było to wydarzenie, które stało się impulsem do rozpropagowania wśród społeczności pomysłu nadania właśnie imienia Henryka Sienkiewicza naszej placówce - mówi Bożena Krasnodębska, dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku.

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku to szkoła publiczna gromadząca w swych murach różne pokolenia osób dorosłych pragnących uzupełniać i poszerzać swoje kwalifikacje. Mimo że placówka działa już od 15 lat, to do tej pory nie miała swojego sztandaru i patrona. Przez wiele lat zastanawiano się, czyje nazwisko powinno widnieć przy jej nazwie. Wybór padł w końcu na pierwszego polskiego laureata Literackiej Nagrody Nobla - Henryka Sienkiewicza.

Uczęszczanie na zajęcia w Centrum to nie tylko nauka, to także możliwość wszechstronnego rozwoju i integracji ze społecznością lokalną. Słuchacze biorą udział w różnorodnych projektach, m.in. w wyjazdach zagranicznych w ramach Erasmus+, zajęciach dodatkowych w Akademii rozwoju kompetencji zawodowych słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku i organizacji Białostockiego Orszaku Trzech Króli. W ramach Centrum organizowane są również projekty skierowane do wszystkich mieszkańców Białegostoku – szkolenia i warsztaty dla rodziców w ramach Białostockiej Akademii Rodziny, a także doradztwo zawodowe dla młodzieży i dorosłych. W tym roku ruszają również projekty „(O)tworzyć świat” oraz „Sąsiedzi”, które są skierowane do cudzoziemców i osób z niepełnosprawnościami, które chcą nauczyć się korzystać z nowoczesnych technologii, uporządkować swój domowy budżet czy nauczyć się prawidłowo wypełniać urzędowe dokumenty, a także poznać nowych ludzi i poszerzać kontakty.