Trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. W Białymstoku na uczniów czeka ponad 4,6 tys. miejsc (zdjęcia)

Uczniowie do wyboru mają 17 liceów, 11 techników i 8 szkół branżowych I stopnia. Miasto Białystok zaplanowało utworzenie łącznie we wszystkich szkołach 165 oddziałów, w tym siedem integracyjnych, siedem mistrzostwa sportowego, trzy sportowe, sportowe, jeden dwujęzyczny i jeden międzynarodowy.

Ci wciąż niezdecydowani, mają już coraz mniej czasu na podjęcie decyzji, do których szkół chcieliby aplikować. Dokumenty mogą składać w nich od 17 maja do 21 czerwca. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 do 14 lipca 2021 roku. Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zostaną ogłoszone 22 lipca, a informacja o tym, którzy kandydaci są przyjęci, a którzy nie, pojawi się 2 sierpnia.

Pandemiczne dni otwarte

Co roku, wiosną, podlaskie placówki zapraszały w swoje progi potencjalnych przyszłych uczniów. W czasie organizowanych przez nie dni otwartych, przez szkolne korytarze przewijały się setki uczniów.

W tym roku szkoły promują się głównie za pośrednictwem Internetu. Tworzą filmiki i różne akcje online. Mimo że wielkich dni otwartych nie ma, to jednak niektórym szkołom udało się zorganizować niewielkie, skromne wydarzenia. Wszystko po to, by potencjalni uczniowie mogli z bliska przyjrzeć się szkole, co być może ułatwi niejednemu z nich tę niełatwą decyzję.

Taką okazję miała m.in. młodzież zainteresowana nauką w II Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku. W ciągu trzech dni, przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności, mogli zwiedzić budynek, porozmawiać z nauczycielami i uczniami szkoły.

W niektórych szkołach, ósmoklasiści mają szansę zapoznać się z samym budynkiem z bliska. Tak jest m.in. w VI LO w Białymstoku.