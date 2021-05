Białystok. Trzecie podejście do lokalizacji bloku mieszkalnego na Bojarach. Kamienica z ulami ma stanąć przy ul. Modlińskiej i Poprzecznej

Inwestor wystąpił z wnioskiem do miasta o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej. Informacja z koncepcją architektoniczno-urbanistyczną została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

To trzecie podejście dewelopera do wniosku. Pierwotnie złożył go w 2019 roku. W pierwszym kwartale 2021 roku mieli się nim zajmować radni z komisji zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska, ale sprawa spadłą z porządku obrad. Teraz inwestor przedstawił kolejną koncepcję inwestycji, już po uwagach Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej z 7 kwietnia

Teraz inwestor zrezygnował z jednej kondygnacji naziemnej. Blok będzie miał 13,45 metra wysokości i liczył cztery piętra (ostatnie może być samodzielne lub w formie antresoli). W budynku ma być 28 lokali mieszkalnych o sumarycznej powierzchni 945 metra kwadratowego. Na dachu ma być pasieka (na 4 lub 6 uli) oraz wprowadzono na wniosek MKUA wiele udogodnień dla osób niepełnosprawnych (bezdotykowa intuicyjną windą). Przede wszystkim jednak w stosunku do wcześniejszych zamierzeń inwestor zrezygnował z lokali usługowych.