Białystok. Pojemniki na odpady komunalne na ul. Piastowskiej "najbrudniejsze w mieście". Mieszkańcy zgłaszają problem (zdjęcia)

- Pojemniki na śmieci na osiedlu Piasta są w bardzo złym stanie sanitarnym. Są nieczyszczone. A te przy blokach na ul. Piastowskiej 13 to chyba najbrudniejsze pojemniki w całym mieście. Przecież to raj dla wszelkiego rodzaju świństw. Szczególnie teraz w pandemii powinno się o to dbać. Od 3 lat piszę w tej sprawie do MPO, zgłaszałam też sprawę do spółdzielni mieszkaniowej. Płacimy przecież za to niemałe pieniądze, więc ktoś powinien o to lepiej dbać - mówi Teresa Rydlewska-Sawicka, mieszkanka bloku przy ul. Piastowskiej 13.