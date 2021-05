Białystok. Spółdzielnia mieszkaniowa urządziła składowisko odpadów tuż przy meczecie. Mieszkańcy apelują o przeniesienie śmietniska

Problem zgłosił jeden z mieszkańców pobliskich bloków, który wyraził swoje zaniepokojenie obecną sytuacją

- Czuję wielki ból, gdy widzę jak wokół świątyni ktoś organizuje śmietnik. Nie ma znaczenia czy to pod kościołem ktoś śmieci czy przed meczetem. Tym razem S.M Zachęta zorganizowała składowisko przy meczecie. Meczet stał od kiedy pamiętam przy ulicy Grzybowej (obecnie ul. Piastowska). Ten meczet może być ozdobą osiedla a wokół niego powinien być park, nie składowisko. Jeszcze jako szczeniak wdrapywałem się na plecy do ojca, a on przez okno pokazywał mi tajemniczy świat Tatarów - gdy modlili się w środku. Wtedy to było dziwne, jakieś inne. Dziś wiem, że modlitwy polskich Tatarów są mi bliskie - mówi Andrzej Guzowski, mieszkaniec osiedla Piasta.