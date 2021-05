Białystok. Nie będzie specjalnych parkingów dla hulajnóg. Ich użytkownicy muszą stosować się do zasad prawa o ruchu drogowym

W połowie kwietnia prezydent RP podpisał nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw dotyczącą hulajnóg elektrycznych. Nowa ustawa wprowadza obowiązek pozostawienia hulajnogi elektrycznej na chodniku w przeznaczonym do tego miejscu. W przypadku braku takiego miejsca wskazane pojazdy muszą być pozostawione jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do tej krawędzi. Zmienione przepisy wejdą w życie 20 maja.

- Do czasu wejścia nowych przepisów w życie, hulajnogę elektryczną można zaparkować wszędzie, gdzie jest to możliwe gdyż kodeks drogowy nie zabrania parkowania poza miejscami parkingowymi - zauważa w interpelacji do prezydenta Białegostoku Łukasz Prokorym, przewodniczący rady miasta. - Zatem użytkownicy parkują hulajnogę m.in. na ścieżce rowerowej lub na środku chodnika. Wywołuje to oburzenie u pieszych, szczególnie u osób niewidzących lub słabo widzących