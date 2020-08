Białystok. Na Stadionie Miejskim otwarto Epi-Centrum Nauki. To pierwsze tak duże centrum naukowe we wschodniej części Polski

Laboratorium Młodego Mistrza

Na przestrzeni 3200 m2 znajdują się dwie odrębne wystawy. Zajmująca ok. 600 m2 Strefa Małego Odkrywcy przeznaczona jest dla dzieci od 3 do 10, natomiast na starszych zwiedzających czeka 2600 m2 powierzchni Wystawy Głównej. Łącznie na obu przestrzeniach znajduje się ponad 130 eksponatów wykorzystujących zarówno tradycyjne, jak nowoczesne, multimedialne rozwiązania. Dodatkowo, wydzielono laboratoria, które mogą być przeznaczone do prowadzenia zamkniętych zajęć: „Laboratorium robotyki”, Laboratorium energetyki”, „Laboratorium elektromobilności”, a w strefie dla najmłodszych – „LABBAR”.

- Odwiedzający białostockie centrum nauki mogą nie tylko poznać, ale przede wszystkim doświadczyć nauki i technologii. Przy tworzeniu Epi-Centrum skupiliśmy się na interaktywnym charakterze ekspozycji. Naszym nadrzędnym celem było to, aby wystawa zapraszała do aktywnego odkrywania, rozbudzała zainteresowanie naukami technicznymi i przyrodniczymi, pobudzała kreatywność i prowokowała do zadawania pytań, jak i kwestionowania odpowiedzi. Wszystko po to, aby łatwiej było zrozumieć otaczający nas świat i prawa nim rządzące – wyjaśnia Anna Daszuta-Zalewska, dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego.