Białystok. Miasto buduje zbiornik retencyjny na Krywlanach. To najnowsza inwestycja w walce ze skutkami ulewnych deszczy

To on na początku lipca wystąpił do urzędu miejskiego z udostępnieniem informacji o działaniach podjętych na wypadek deszczów nawalnych. Było to po ulewie, która znowu zalała główne ulice w mieście. A przecież po zatopieniach z 2017 roku samorząd opracował plan działań zabezpieczających miasto przed groźbą podtopień i zalań. Dlatego stowarzyszenie chciało wiedzieć, co przez te kilka lat zrobiono, by zapobiec takim podtopieniom.

Z informacji Andrzeja Karolskiego, dyrektora departamentu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wynika, że główna działalności w zagospodarowaniu wód opadowych koncentrowała się się na przebudowie kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji drogowych oraz budowy czterech zbiorników retencyjnych. Od 2017 r. miasto zrealizowało też siedem budynków miejskich, przy których zastosowano odprowadzanie wód opadowych do zbiorników retencyjnych lub retencyjno- rozsączających. Ponadto przy budowie Muzeum Pamięci Sybiru wykonano oczka wodne o pojemności ok. 49 m3 gromadzące wody opadowe z terenu inwestycji.