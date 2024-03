Białostockie Centrum Edukacji Nauczycieli podpisało porozumienie z 1. Podlaską Brygadą Obrony Terytorialnej

Dokumenty w tej sprawie porozumienia w poniedziałek (18 marca) podpisali płk Mieczysław Gurgielewicz, dowódca 1. PBOT oraz dyrektor CEN w Białymstoku Ryszard Chodyniecki.

Marszałek przypomniał, że żołnierze 1. PBOT niejednokrotnie udowodnili swój profesjonalizm

– Jedno jest pewne – można na państwa liczyć – zwrócił się do obecnych na konferencji przedstawicieli brygady.– Dzięki temu, że mamy was w regionie, możemy czuć się bezpiecznie. Widać, że swoje zadania wykonujecie z poświęceniem, zaangażowaniem, miłością do Polski i tego regionu – akcentował.