Będzie drugi Marsz Równości w Białymstoku. Znamy datę! (zdjęcia)

"Chcemy wspólnie zmieniać przestrzeń naszego miasta na bardziej tolerancyjną i otwartą na różnorodność. Chodźcie z nami w radosnym pochodzie! Zaznaczmy swoją tęczową obecność. Maszerujmy razem, pokazując naszą wytrwałość i siłę w dążeniu do zmian, gwarantujących równe prawa. Dodajmy sobie wzajemnie energii, nadziei i cieszmy się swoim queerowym towarzystwem" - zachęcają działacze Tęczowego Białystoku, którzy organizują II Marsz Równości.

Organizacja na co dzień wspiera osoby LGBT+ w Białymstoku. Prowadzi m. in. kampanie informacyjne i telefon zaufania. Jest również w trakcie przygotowywania grupy pomocowej.

- Chcemy, żeby marsz równości w Białymstoku był wydarzeniem odbywającym się co roku. Nie chcemy odpuszczać. To nie jest tak, że odbył się raz i my rezygnujemy z tej inicjatywy. Chcemy pokazać, że jesteśmy solidarni i jesteśmy w tym wszystkim razem. Walczymy również ze złym PR-em miasta po ostatnim marszu - mówi Katarzyna Rosińska z Tęczowego Białegostoku.