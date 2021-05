Prawomocne wyroki za pobicie nastolatków podczas białostockiego marszu równości (zdjęcia)

Do zdarzenia doszło 20 lipca 2019 roku. To wtedy ulicami Białegostoku przeszedł pierwszy w historii marsz równości. Budząca ogromne kontrowersje inicjatywa, zgromadziła na swojej trasie "ideologicznych" przeciwników. Jedni ograniczyli się do krytyki słownej, inni - przeszli do agresji fizycznej. Właśnie takie sceny rozegrały się w ścisłym centrum miasta, na ul. Suraskiej oraz w pobliżu Domu Handlowego Central przy ul. Skłodowskiej. Ofiarą napastników padło dwóch nastolatków. Jak ustaliła prokuratura, byli szarpani, bici pięściami, kopani po głowie i całym ciele. 14-letni chłopak obserwował zgromadzenie. Drugi 16-letni wówczas pokrzywdzony właśnie zmierzał ze znajomymi na marsz. Według jego relacji ubrane m.in. w barwy klubu Jagielloni mężczyźni kazali im - cytat - "wypier..., nazywali pedałami, wyzywali od pedofili", a jego samego zaatakowali.

