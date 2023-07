Batik na gorąco - warsztaty, na które warto się zapisać. Można nauczyć się jednej z najstarszych, tradycyjnych technik zdobniczych

Batik jest to jedna z najstarszych tradycyjnych technik zdobniczych. Polega na uzyskiwaniu wzorów na tkaninie, najczęściej bawełnianej lub jedwabnej przez pokrywanie płótna gorącym woskiem. Następnie tkaninę zanurza się w zimnej kąpieli barwiącej. Miejsca pokryte woskiem pozostają nie zabarwione. Po wysuszeniu zabarwionego płótna, można nałożyć kolejną warstwę wosku i ponownie barwić w ciemniejszym barwniku. Czynność tę powtarza się wielokrotnie. Po wykonaniu projektowanego wzoru tkaninę prasuje się przez arkusze papieru w celu usunięcia wosku i odsłonięcia powstałego wzoru.

- Stosuje się tu różne narzędzia - mówi Katarzyna Magdziak, instruktorka Pracowni Sztuk Wizualnych MGCKiS w Choroszczy. - Można używać patyczków, pędzli odpornych na temperaturę, ale przeważnie stosuje się takie specjalne narzędzie nazywane tjanting. Jest to taka banieczka z rurką, dzięki której można ten gorący wosk nakładać tak jakby się pisało długopisem. Najciekawsze przy okazji batiku jest to, że nie da się powtórzyć tego samego wzoru, nawet jeżeli chcielibyśmy zrobić podobny nadruk. To jest to niewykonalne. Sama technika jest bardzo relaksująca. Jest pracochłonna, bo wymaga wielu etapów, ale nie męczy. Cały proces jest, można by rzec, terapeutyczny. Gorący wosk bardzo przyjemnie się nakłada.