Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje samochody. Najnowszy przetarg AMW zawiera m.in. honkery, stary, fordy, ople, czy mercedesy

Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła najnowsze przetargi, które odbędą się już 10 i 12 kwietnia 2024!

Agencja Mienia Wojskowego wystawia na licytację:

Jak kupić pojazd od Agencji Mienia Wojskowego?

Przede wszystkim należy regularnie śledzić ogłoszenia przetargowe, które znajdują się na oficjalnej stronie internetowej Agencji Mienia Wojskowego: amw.com.pl. To tutaj są wszelkie informacje potrzebne do wzięcia udziału w licytacji AMW. W naszym artykule zaprezentowaliśmy pozycje, które będą licytowane 10 kwietnia 2024 roku w Oddziale Regionalnym AMW w Poznaniu oraz 12 kwietnia 2024 roku w OR AMW we Wrocławiu.