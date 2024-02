80. rocznica akcji "Burza". IPN upamiętni niepodległościowy zryw Polaków z 1944 roku. Uroczystości zaplanowano nie tylko w kraju

Chociaż historycy spierają się do dzisiaj co do znaczenia, i politycznego, i militarnego, tego wydarzenia to jednak nie ulega wątpliwości, że akcja „Burza” w roku 1944 była realną, militarną próbą zapewnienia Polsce niepodległości, ale wobec wkraczającej Armii Sowieckiej ten cel, i polityczny i militarny, nie został osiągnięty. Nie umniejsza to oczywiście znaczenia tego wysiłku, który Armia Krajowa i Państwo Podziemne włożyły w przygotowanie i przeprowadzenie akcji „Burza” - powiedział we wtorek 13 lutego w w Białymstoku Karol Polejowski, wiceprezes IPN.