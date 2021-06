19 czerwca pierwsza edycja imprezy: "Siem(i)anówka PARTY". Zagrają gwiazdy muzyki dance, a także uczniowie klasy estradowej z Michałowa

Liceum w Michałowie oprócz zwykłej klasy ogólnokształcącej oferuje również możliwość nauki w klasie estradowej. To pierwszy rocznik tzw "klasy disco polo". W ramach zajęć obowiązkowych uczniowie mają do wyboru zajęcia wokalne, muzyczne (gra na instrumentach) lub taneczne. W pierwszej klasie realizowany jest również przedmiot muzyka, a przez cały okres nauki na poziomie rozszerzonym historia muzyki. Ponadto do wyboru są zajęcia dodatkowe. Każdy może zająć się specjalnością, która go interesuje: youtuber, konferansjer i dj-ing, czy technika sceniczna i studyjna.