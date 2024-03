Życzenia na Dzień Kobiet 2024. Oficjalne, piękne, oryginalne, śmieszne dla żony, mamy, czy koleżanki

Życzenia na Dzień Kobiet 2024 to najważniejsza rzecz każdego roku 8 marca. W tym dniu nie można zapomnieć o najbliższych kobietach, ale także znajomych, czy koleżankach z pracy. Przedstawiamy propozycje życzeń dla kobiet w różnych formach. Są bardziej oficjalne, śmieszne, poważne, krótkie, długie, SMS. Każdy kto chce złożyć życzenia na Dzień Kobiet w tym materiale znajdzie coś dla siebie.

Najpiękniejsze życzenia na Dzień Kobiet

Życzenia na 8 marca powinny być naprawdę wyjątkowe. W końcu właśnie w ten sposób można okazać miłość i szacunek ukochanej kobiecie. Oto nasze propozycje najpiękniejszych życzeń na Dzień Kobiet. *** Zero mycia, zero prania,

zero szycia, gotowania.

Dziś Dzień Kobiet, drogie panie,

tysiąc kwiatów na śniadanie.

A od jutra do roboty,

resztę dnia świętują chłopy *** Kwiatów nie dam, mimo szczerych chęci.

Lecz słowa, które zostaną w pamięci,

życzę szczęścia i dużo radości,

długiej i bardzo szczęśliwej przyszłości.

Niech los Tobie z oczu łez nie wyciśnie,

niechaj wszystko wiedzie się w życiu pomyślnie.

Wszystko, co piękne i wymarzone

Dzisiaj Dzień Kobiet, więc cycki do góry,

niech znikną z Twej twarzy gradowe chmury.

Niech żyje cellulit i kurze łapki,

bo i tak jesteśmy fajne babki. *** Dużo szczęścia pomyślności,

mało smutku, moc radości,

byś miłości w życiu miała w bród

boś Ty jest kobieta cud *** Z okazji tego szczególnego dnia

chciałbym Ci życzyć

wszystkiego najlepszego,

spełnienia wszystkich marzeń,

równie tych malutkich,

jak i troszkę większych.

Pamiętaj, że świat bez kobiet

nie miałby sensu…

Wierszyki na Dzień Kobiet

Przyjmij życzenia Babko kochana

od drugiej Baby z samego rana,

niech Twój dzień cały będzie radosny

trzymaj się Babo, aby do wiosny *** Spadają gwiazdki z nieba,

jedna jest dla Ciebie, Kochanie.

Dziś Ci ją podaruję,

abyś wiedziała, co do Ciebie czuję.

Nie tylko dzisiaj, w tym dniu szczególnym

życzę Ci szczęścia i powodzenia.

I do szybkiego zobaczenia! *** W dniu Twojego święta chciałem Ci powiedzieć,

że Ty jesteś dla mnie najdroższa pod niebem!

Z okazji Dnia Kobiet Tobie oddany... *** 8 marca dzień radosny,

dużo kwiatów, dużo wiosny.

Niech dla Ciebie słońce świeci,

niech ci czas radośnie leci. *** Jesteś boska, jesteś cudowna, jesteś wspaniała – istoto doskonała!

Jesteś moim spełnionym marzeniem.

Jesteś dlatego – lubię, szaleję, kocham, cenię! *** Z okazji dnia kobiet życzę Ci

zbierania z życia tylko najlepszych wrażeń

i spełnienia wszystkich marzeń

I aby słońce na niebie

świeciło zawsze tylko dla Ciebie *** Jesteś kobietą jedną na milion.

Dlatego szczerze dziś życzę Ci,

by miłość wypełniała Twoje dni.

Uśmiech na twarzy zawsze się tlił,

a sen o pięknym życiu się spełnił! ZOBACZ TAKŻE: Piękne wierszyki z życzeniami na Dzień Kobiet Miłości po kres i radości do łez,

promyków słońca i bukietów róż bez końca,

mnóstwo wrażeń i spełnienia marzeń,

wiele szczęścia i trafnych decyzji podjęcia,

a w portfelu i na koncie?

Same miliony lub chociaż tysiące! *** Dziś powinnaś być królową,

wypoczywać cały dzień.

Komplementów słuchać dużo,

wszystko na skinienie mieć.

Nawet kiedy spojrzysz w niebo

i wypowiesz – tę chce mieć

dzisiaj będziesz miała wszystko,

bo to jest twój dzień. *** Lilia kwitnie, róża opada,

czerwony tulipan swe płatki składa.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Tobie w Dniu Kobiet,

dużo szczęścia, zdrowia i radości.

Niech Ci życie słodko płynie

– w każdej chwili i godzinie. *** Przyjmij życzenia Babko kochana

od drugiej Baby z samego rana,

niech Twój dzień cały będzie radosny

trzymaj się Babo, aby do wiosny! *** Dzień Wasz dzień, drogie Panie,

niech Wam wszystko, co najlepsze się stanie!

Zmarszczka na czole, korek na ulicy ani gbur w tramwaju

– niech Wam dziś radości nie zabierają! *** Najserdeczniejsze przyjmij życzenia

Zamiarów i marzeń spełnienia,

W działaniu i w pracy – sukcesu.

Niech szczęście pilnuje Twojego adresu,

Jak wierny cień trwa obok stale,

Niech sprzyja Ci wytrwale. *** 8 marca już prawie wiosna

Bądź, moja miła, dziś tak radosna *** Tyle spokoju, ile tylko potrzebujesz,

tyle szaleństwa, aby życie nie wydawało się nudne,

tyle szczęścia, abyś nie oszalała z nadmiaru,

zaś miłości ponad wszystko

życzy... *** Marzec wyjął grosik srebrny,

Teraz będzie mu potrzebny.

Do kwiaciarni marzec pobiegł,

Kupić bukiet na Dzień Kobiet. *** Z okazji Dnia Kobiet

życzę Ci gorącej filiżanki kawy,

którą ktoś dla Ciebie zrobi,

nieoczekiwanego telefonu od starego przyjaciela,

zielonych świateł na Twojej drodze,

radości z małych spraw,

które Cię ucieszą na co dzień *** Bądź bardzo mądra, bądź bardzo miła.

Bądź zawsze szczera, miej wszystkie zalety.

Niech z Ciebie nadal będzie ideał kobiety. *** Zero mycia, zero prania,

zero szycia, gotowania.

Dziś Dzień Kobiet, drogie panie,

tysiąc kwiatów na śniadanie.

I niech tak już co dzień będzie, Twoje Święto – ciągle, wszędzie!

Spełnienia marzeń z okazji Dnia Kobiet życzy… *** Dla kobitek, które znam,

ładnych życzeń parę mam.

Zdrowia, szczęścia i miłości,

bukiet kwiatów i słodkości!

Niech się niesie w cały kraj

Dziś dla Pań wszystkiego naj! *** Z okazji Dnia Kobiet,

życzę Ci dużo zdrowia w szczególności.

Niech uśmiech na twojej twarzy zawsze gości,

a życie nie sprawia trudności i przykrości.

Niech wiatr pieśń niesie Ci radosną,

abyś zawsze czuła się jak wiosna.

Wśród kwiatów i śpiewających ptaków,

aby motyle na dłoni Ci siadały. *** Z okazji Dnia Kobiet życzę spełnienia wszystkich marzeń i zawodowych planów. Niech dzisiejszy dzień – tak nadchodząca wiosna i kolejne pory – będzie pełen radości i dobrych myśli. *** Życzę Ci, abyś odnalazła:

w ciszy swoje myśli i marzenia,

w bliskich Ci osobach siłę i piękno stworzenia,

w otaczającym świecie radość istnienia,

w kolorach, smakach i zapachach wielkość natchnienia,

a w sobie miłość.

Na Dzień Kobiet zawsze Kochający syn. *** Gdy zegar wybije marca ósmego

i zacznie się Święto Kobiet,

zabraknie mi tylko jednego,

że z kwiatami nie jestem przy Tobie.

Lecz wiedz, Mamo,

iż została osoba w oddali,

która zawsze o Tobie pamięta.

Właśnie ona Tobie życzy

dużo szczęścia i słodyczy,

miłych przygód, pełnych wrażeń

i spełnienia najskrytszych marzeń. *** Z okazji Dnia Kobiet

życzę Ci:

pogody ducha,

spełnienia pragnień,

samych cudownych chwil,

miłości, zrozumienia

i grona przyjaciół *** Mądrości życzyć Ci nie muszę

Bo mądra jesteś

Piękności też nie

Nie życzę Ci też super samochodu

Życzę Ci szczęścia po prostu

W tym dniu dla Ciebie radosnym.

Życzenia na Dzień Kobiet dla żony, mamy, czy koleżanki

Ja kocham kobiety skromne,

inteligentne i rozsądne,

taką kobietą jesteś TY.

Spełniasz wszystkie moje sny! *** Kobiety, kobiety... któż je zrozumie?

Na pewno pojmie tylko ten, co kochać je umie.

Więc Tobie, kochana żono, życzę szczęścia i radości, mało smutku i dużo miłości dla całego świata.

Wszystkie najlepszego z okazji Dnia Kobiet! *** Najdroższa Żono!

W dniu Twojego święta chciałbym

abyś wiedziała, że jesteś dla mnie

najcenniejsza na świecie.

Życzę Ci byś trwała w swym pięknie

przez całe wspólne życie. *** Dla kobiet ten dzień jest zarezerwowany

dla każdej babci, córki i mamy.

I ja Ci życzę z okazji tej,

wiele radości w sobie miej!

Dziś dzień najpiękniejszy w świecie – Święto Kobiet, wszyscy wiecie!

Szczere przyjmij me życzenia,

zdrowia, szczęścia i marzeń spełnienia!

Najfajniejsza babko na Ziemi,

naszej przyjaźni nic już nie zmieni! *** Z okazji Dnia Kobiet pragnę złożyć Ci

życzenia, wszystkiego najlepszego, dużo

szczęścia, by w każdym dniu roku

uśmiech na twarzy Twej gościł tak samo

często jak w tym dniu.

Bądź zawsze szczęśliwa, złym losom

nieznana, uprzejma, czuła, tkliwa,

przez wszystkich kochana.

