Najlepsze życzenia na Dzień Kobiet 2024. Wierszyki, kartki i gify dla kobiet. Wyślij ładną wiadomość SMS dla żony, lub dziewczyny!

Dzień Kobiet 2024. Kup prezent, daj kwiaty, albo złóż życzenia

Dzień Kobiet to dość młode święto – obchodzono je po raz pierwszy w 1909 r. w USA. W naszym kraju lata świetności to czas PRL. Zakłady pracy w tym dniu, choć formalnie pracowały, to jednak notowały zastój. Organizowano imprezy, a kobiety widywano głównie z goździkami, będącymi nieformalnym symbolem Dnia Kobiet w PRL.

Życzenia na Dzień Kobiet: wierszyki i wiersze na 8 marca

pogody ducha,

spełnienia pragnień,

samych cudownych chwil,

miłości, zrozumienia

i grona przyjaciół

***

Zero mycia, zero prania,

zero szycia, gotowania.

Dziś Dzień Kobiet, drogie panie,

tysiąc kwiatów na śniadanie.

A od jutra do roboty,

resztę dnia świętują chłopy

***