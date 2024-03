Najpiękniejsze życzenia na Dzień Kobiet 2024. Wesołe i śmieszne wierszyki, które możesz wysłać 8 marca przez SMS, messenger, whatsapp

Życzenia na Dzień Kobiet. Śmieszne wierszyki i SMS na 8 marca

Do Polski zwyczaj obchodzenia Dnia Kobiet wszedł na dobre w latach 70-tych XX wieku. W PRL było to jedno z bardziej popularnych świąt. Symbolem Dnia Kobiet były wtedy m.in.:

Życzenia na Dzień Kobiet 2024. Najpiękniejsze wierszyki i SMS gotowe do wysłania

Najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny. I to jest prawda, to jest fakt, dziewczęcy urok, wdzięk i takt. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet!

8 marca - święto Kobiet, więc życzenia składam Tobie. Dużo zdrowia, pomyślności oraz cały czas radości. Mało smutku oraz łez, niech się spełni to, co chcesz.

Życzenia na Dzień Kobiet 2023. Śmieszne, krótkie i wesołe wierszyki na 8 marca

pogody ducha,

spełnienia pragnień,

samych cudownych chwil,

miłości, zrozumienia

i grona przyjaciół

***

Zero mycia, zero prania,

zero szycia, gotowania.

Dziś Dzień Kobiet, drogie panie,

tysiąc kwiatów na śniadanie.

A od jutra do roboty,

resztę dnia świętują chłopy

***

Dzisiaj Dzień Kobiet, więc cycki do góry,

niech znikną z Twej twarzy gradowe chmury.

Niech żyje cellulit i kurze łapki,

bo i tak jesteśmy fajne babki.