Żółto-czerwony Rynek Kościuszki. Tłum kibiców wspierał Jagiellonię w centrum Białegostoku. Zobacz te zdjęcia

Przed meczem czuć było jeszcze napięcie. Ale gdy padła pierwsza, później druga, w końcu trzecia bramka dla Jagiellonii, wszystko puściło. Rynek Kościuszki, wypełniony kibicami Jagiellonii, zaczął fetę. Jagiellonia wynik 3:0 dowiozła do przerwy.

Mecz Jagiellonia Białystok - Warta Poznań. Kibice na Rynku Kościuszki

- Nasza Jaga najlepsza w Polsce jest! Najlepsza w Polsce jest! – po trzeciej bramce strzelonej przez żółto-czerwonych nikt nie miał wątpliwości, kto w tym sezonie zdobędzie tytuł piłkarskiego mistrza Polski.

Jagiellonia walczy o mistrza. Żółto-czerwona sobota

Już w południe czuć było, że to wyjątkowa sobota. W centrum było widać już kibiców w żółto-czerwonych koszulkach. Im było bliżej rozpoczęcia meczu, autobusy wypełniały grupki kibiców zmierzających na stadion. Kto nie dostał biletu, miał do wyboru albo kibicowanie w zaciszu domowym, albo posiadówkę w knajpce, albo wspólne oglądanie meczu na telebimie stojącym na Rynku Kościuszki.

I trzecie rozwiązanie wybrała znaczna grupa kibiców. Przed godziną 17 Rynek Kościuszki - od ratusza do ulicy Sienkiewicza – wypełniony był szczelnie miłośnikami futbolu. Kolejne grupki ustawiały się za ulicą Sienkiewicza, wokół pomnika Józefa Piłsudskiego, któremu też udzielił się piłkarski nastrój. Na jego szyi pojawił się szalik Jagiellonii.

Jagiellonia Białystok-Warta Poznań. Po pierwszym gwizdku

Zanim zabrzmiał pierwszy gwizdek, nad głowami kibiców uniosły się słowa pieśni o Jagiellonii zaczynającej się do słów „W mieście Białystok…” śpiewanej na nutę „W stepie szerokim…”.

Kibice wcale nie byli pewni zwycięstwa.

- Patrząc na ostatnie wyniki wszystko może się zdarzyć – słyszę w odpowiedzi na moje pytanie „To ile wygra Jagiellonia?”.

Mój rozmówca skręca sobie spokojnie fajkę. Za chwilę dodaje: - Nie no, muszą zdobyć tego mistrza. Mają budżet, dostaną premię. Nie trzeba będzie sprzedawać zawodników. To musi się udać – komentuje.

Za chwilę wybucha euforia. Jest 1:0 dla Jagiellonii.

- No to trochę spokoju będzie.

Kilka minut później jest już 2:0. Później 3:0.

Mistrz na wyciągnięcie ręki

Z każdą kolejną minutą kibice coraz bardziej wierzą w sukces. Słychać śpiewy, nad głowami powiewają szaliki. Kibice zaczynają fiestę.

Nastrój udziela się nawet miłośnikom tanich trunków.

- Na biednego nie wyglądasz. Rzuć piątkę, wypiję za Jagę – jeden z nich zaczepia fanów futbolu.

Patrząc na życzliwość Jagiellończyków jutro może mieć ciężką głowę…

Inna historia z Rynku Kościuszki. Jeden z oglądających mecz na telebimie opowiada, że przyjechał na chwilę z Wrocławia na stare śmieci, do Białegostoku. Nie skojarzył przed wyjazdem, że w grze o mistrza będą Jagiellonia i Śląsk Wrocław.

- Ja jestem tu, żona we Wrocławiu. Któreś z nas będzie się cieszyć.

Za chwilę zaczyna się druga połowa...

Jagiellonia. We Are the Champions

Na dziesięć sekund przed końcem meczu Rynek Kościuszki zaczął odliczanie. Po ostanim gwizdku zaczęło się skandowanie, że mamy mistrza Polski! Zaczęło się wspólne śpiewanie szlagieru zespołu Queen "We Are the Champions" oraz "Simply the Best" Tiny Turner. Znów zabrzmiała też pieśń o Jagiellonii. A później zaczęło się świętowanie. - Jagiellonia najlepsza w Polsce jest! - niosło się po ulicach w centrum i powoli roznosiło na białostockie osiedla.

Według szacunków policji na Rynku Kościuszki pojawiło się około 4 tysięcy kibiców. Na stadionie kibicowało ok. 22 tysiące fanów Jagi.

