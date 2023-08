Od najbliższej niedzieli, 3 września 2023 zmieni się rozkład jazdy pociągów POLREGIO w województwie podlaskim. Będzie więcej pociągów i mniej autobusów komunikacji zastępczej na trasie z Białegostoku do Szepietowa. Zostanie też otwarty nowy przystanek kolejowy „Białystok Zielone Wzgórza”.

Zmiany na odcinku Białystok – Szepietowo

POLREGIO poinformowało, że na odcinku Białystok – Szepietowo, na modernizowanej linii kolejowej „Rail Baltica”, od 3 września br. pojawi się więcej pociągów POLREGIO w zamian za kursujące dotychczas autobusy komunikacji zastępczej (ZKA). Będzie uruchamianych 10 pociągów (do 2 września kursują cztery) i tylko sześć kursów komunikacji zastępczej: ZKA nr 10324 Białystok (12:55) – Szepietowo (14:56) – codziennie oprócz sobót;

ZKA nr 10350 Białystok (18:40) – Łapy (19:27) – w dni robocze;

ZKA nr 10354 Białystok (22:45) – Łapy Osse (23:43) – codziennie oprócz sobót;

ZKA nr 10341 Łapy Osse (3:56) – Białystok (4:55) – codziennie oprócz niedziel;

ZKA nr 10307 Szepietowo (15:15) – Białystok (17:17) – codziennie oprócz sobót;

ZKA nr 10343 Łapy (19:35) – Białystok (20:25).

Miejsca zatrzymania autobusów ZKA pozostają w tych samych lokalizacjach. Poinformowano też, że relacja jednej z dwóch par pociągów, kursujących obecnie do/z Małkini, została skrócona do Czyżewa. Chodzi o pociąg do Małkini odjeżdżający z Białegostoku o godz. 19:30 i pociąg przyjeżdżający z Małkini do Białegostoku na godz. 6:00. Ten pociąg od 3 września będzie kursował tylko do/z Czyżewa. Z uwagi na tak istotne zmiany w rozkładzie na tej trasie, POLREGIO prosi o dokładne sprawdzenie rozkładów jazdy pociągów i ZKA uruchamianych na tej trasie od 3 września br. w publikowanych rozkładach jazdy. Przypominamy, że przejazd w autobusach komunikacji zastępczej oznakowanych logo POLREGIO, odbywa się na podstawie biletów kolejowych. Nie ma możliwości przewozu rowerów i wózków - informuje POLREGIO.

Honorowanie biletów okresowych POLREGIO w wybranych pociągach PKP Intercity na trasie Czyżew – Białystok

W związku z przywróceniem do kursowania trzech par pociągów POLREGIO na trasie do Czyżewa, zmniejszyła się liczba pociągów spółki PKP Intercity, w których będą honorowane bilety okresowe POLREGIO (tygodniowe, miesięczne i kwartalne). Osoby dojeżdżające codziennie na tej trasie na podstawie biletów okresowych będą mogły podróżować w następujących pociągach PKP Intercity:

IC Słowacki : Ełk – Wrocław Główny (odcinek honorowania: Białystok (7:01) – Czyżew (8:02); codziennie; zatrzymuje się na przystankach: Łapy, Racibory, Szepietowo),

IC Dąbrowska : Białystok – Wrocław Główny (odcinek honorowania: Białystok (16:05) – Czyżew (17:20); codziennie; zatrzymuje się na przystankach: Niewodnica, Trypucie, Baciuty, Łapy, Łapy Osse, Zdrody Nowe, Racibory, Jabłoń Kościelna, Szepietowo),

IC Narew : Białystok – Łódź Widzew (odcinek honorowania: Białystok (20:20) – Czyżew (21:25), codziennie; zatrzymuje się na przystankach: Łapy, Łapy Osse, Racibory, Jabłoń Kościelna, Szepietowo)

IC Narew : Łódź Fabryczna – Białystok (odcinek honorowania: Czyżew (6:53) – Białystok (8:14); codziennie; zatrzymuje się na przystankach: Szepietowo, Jabłoń Kościelna, Racibory, Zdrody Nowe, łapy Osse, Łapy, Uhowo, Baciuty, Trypucie, Niewodnica)

IC Nałkowska : Wrocław Główny – Białystok (odcinek honorowania: Czyżew (13:01) – Białystok (14:08); codziennie; zatrzymuje się na przystankach: Szepietowo, Łapy)

IC Pilecki : Bielsko-Biała Główna – Białystok (odcinek honorowania: Czyżew (14:40) – Białystok (15:45); codziennie; zatrzymuje się na przystankach: Szepietowo, Łapy).

POLREGIO przypomina, że w pociągach PKP Intercity całkowita rezerwacja miejsc obowiązuje w elektrycznych zespołach trakcyjnych (EZT), czyli pociągach obsługiwanych przez pojazdy Dart (oznaczonych w rozkładzie literą R w kwadracie). W związku z tym, pasażerowie z biletami okresowymi POLREGIO powinni posiadać nieodpłatny bilet dodatkowy ze wskazaniem miejsca do siedzenia. W przeciwnym wypadku będą oni traktowani jako podróżni bez ważnego biletu. Nieodpłatne miejscówki są dostępne w kasie biletowej, w Serwisie e-IC oraz u konduktora w pociągu. Jeżeli na stacji jest czynna kasa biletowa, przy odbiorze miejscówki u konduktora zostanie pobrana opłata pokładowa w wysokości 20 zł.

W pociągach TLK lub IC zestawionych ze składów wagonowych można podróżować bez biletu dodatkowego na rezerwację miejsca. Takie składy są w rozkładzie oznaczone literą R.

Otwarcie nowego przystanku kolejowego na terenie Białegostoku

Od 3 września 2023 roku, pasażerowie podróżujący w kierunkach do/z Szepietowa i Czyżewa, Hajnówki i Czeremchy oraz Ełku będą mieli do dyspozycji nowy przystanek kolejowy Białystok Zielone Wzgórza. Przystanek został wybudowany w ramach trwającej od trzech lat modernizacji linii kolejowej nr 6 „Rail Baltica” - informuje POLREGIO.

Zmiany na odcinku Bielsk Podlaski - Czeremcha

Odpowiadając na wnioski mieszkańców południowych obszarów regionu, zwłaszcza uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Bielska Podlaskiego, w uzgodnieniu z organizatorem przewozów w naszym województwie, uruchomiona zostanie 1 para pociągów relacji Czeremcha Bielsk Podlaski – Czeremcha. Pociągi będą kursowały w dni robocze. Odjazd ze stacji Czeremcha o godz. 11:24, a przyjazd do Bielska Podlaskiego o godz. 11:55. W drogę powrotną pociąg wyruszy ze stacji Bielsk Podlaski o godz. 13:14 i do Czeremchy dotrze na godz. 13:45.

Pozostałe zmiany rozkładu jazdy

Zmiana rozkładu jazdy pociągów od 3 września 2023 r. będzie dotyczyła większości pociągów kursujących na terenie województwa podlaskiego. W związku z modernizacją białostockiego węzła kolejowego, w trakcie tej organizacji ruchu jest przewidziana dodatkowa korekta rozkładu jazdy – od 24 września. Będzie to dotyczyło niektórych pociągów kursujących na trasie Białystok – Czeremcha/Hajnówka. Na trasie do Ełku pojawią się zmiany wtórne z uwagi na prace torowe na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. I tak, pociąg relacji Ełk - Białystok przyjeżdżający obecnie do stacji końcowej na godz. 6:46, od 3 do 23 września br. przyjedzie niemal godzinę później, tj. 7:40. Od 24 września przyjeżdżać będzie nieco wcześniej, na godz. 7:25.

Analogiczna sytuacja dotyczyć będzie popołudniowego połączenia z Ełku, obecnie o godz. 14:49. Od 3 do 23 września br. pociąg ten odjedzie z Ełku o godz. 15:18, a od 24 września br. powróci do dotychczasowych godzin kursowania, z odjazdem z Ełku o godz. 14:48, przyjazdem do Białegostoku na 16:32. POLREGIO prosi o sprawdzanie rozkładu jazdy na konkretny dzień podróży. Największa zmiana godzin kursowania pociągów dotyczy pociągu do Suwałk odjeżdżającego obecnie z Białegostoku o godz. 5:30, od 3 września będzie odjeżdżał 30 minut wcześniej, tj. o godz. 5:00. Rozkłady jazdy pozostałych pociągów zmieniają się od kilku do kilkunastu minut. Dla wykonania niezbędnych prac utrzymaniowych na linii kolejowej Hajnówka – Siedlce, które zarządca infrastruktury zaplanował na 6 września br., na odcinku Hajnówka – Czeremcha zostanie wprowadzona komunikacja zastępcza za pociąg NURZEC, odjeżdżający z Hajnówki o godz. 5:03 (po zmianie rozkładu). Odjazd autobusu ZKA z Hajnówki o godz. 4:23.

Na dalszej trasie, od stacji Czeremcha do Siedlec będzie kursował skład pociągowy. Odjazd z Czeremchy bez zmian, tj. o godz. 5:29. Przed podróżą prosimy o zapoznanie się z rozkładem jazdy, prezentowanym na wszystkich stacjach i przystankach oraz na stronach internetowych polregio.pl i portalpasazera.pl. Informacje o rozkładzie jazdy można uzyskać w kasach biletowych oraz pod numerem infolinii POLREGIO 22 474 00 44 (czynnej całą dobę).

