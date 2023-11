Zespół Enea Żubry Chorten Białystok nie dał rady koszykarzom z Pruszkowa. Druga porażka białostoczan w II lidze

Pierwsza kwarta należała do białostoczan. To gospodarze jako pierwsi zdobyli punkty i po trafieniach Huberta Wyszkowskiego i za trzy punkty Karola Obarka prowadzili 5:0. Goście szybko odpowiedzieli doprowadzając do remisu 5:5 w drugiej minucie. Później nastąpił bardzo dobry okres skutecznej gry białostoczan, którzy w 7 minucie, po wsadzie Wyszkowskiego, wygrywali różnicą 11 punktów - 20:9. Zniczowi udało się odrobić nieco stratę, ale po 10 minutach to Żubry były górą (24:18).

W drugiej kwarcie trafienia za trzy punkty Karola Obarka i Pawła Śpicy pozwalały Żubrom utrzymywać prowadzenie (13 min. 30:23). Niestety, błędy białostoczan, straty i słaba skuteczność przy dobrej grze gości spowodowały, że Znicz w 15 minucie doprowadził do remisu 30:30. Kolejne minuty były bardzo wyrównane, a zdobycze punktowe z rzutów wolnych Pawła Śpicy pozwoliły Żubrom zachować do przerwy minimalne prowadzenie 44:43.