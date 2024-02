Zbliża się wiosna- żołnierze WOT ćwiczyli procedury przeciwkryzysowe ma

Z nadejściem cieplejszych dni topniejący śnieg przyczynił się do podniesienia poziomu wód w rzekach. Wojska Obrony Terytorialnej na mocy Ustawy o Obronie Ojczyzny są odpowiedzialne za niemilitarną część zadań zarządzania kryzysowego w resorcie obrony narodowej. Oznacza to, że będą współpracować z wojewodą w sytuacjach konieczności zwalczania skutków katastrof naturalnych, zabezpieczania mienia oraz ewakuacji ludności cywilnej. To dlatego terytorialsi stale doskonalą swoje umiejętności w tym zakresie.