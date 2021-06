Zaginiony świat smoków. Wystawa w Alfie to gratka dla miłośników fantastyki. Zobacz, jakie smoki można obejrzeć w białostockiej galerii Alicja Olchanowska

7 czerwca do Alfy zawitały fantastyczne stwory. 10 wielkich gadów z popularnych bajek i filmów można zaobserwować na pasażu całej galerii. Ci, co jeszcze nie widzieli tych niesamowitych okazów, muszą spieszyć się na zakupy, bo wystawa potrwa do 29 czerwca.