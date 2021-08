Warta Poznań - Jagiellonia 1:1. Mogło być lepiej, ale najważniejsze, że białostoczanie zapunktowali

Jaga przegrała najpierw z Górnikiem Zabrze (1:3), a potem z Cracovią (1:2) po słabych pierwszych połowach.

- Wierzę, że od pierwszego gwizdka będziemy aktywniejsi - mówił przed meczem w wywiadzie dla stacji Canal + Sport trener gości Ireneusz Mamrot.

Na początku nie wyglądało na to, że jego piłkarze wzięli to sobie do serca. Podlasianie znów zaczęli niemrawo i w 7. minucie mogli stracić gola. Po rzucie rożnym głową uderzał Łukasz Trałka, ale kapitalną interwencją popisał się Pavels Stenibors, a po jego paradzie piłkę niemal z linii bramkowej wybił Israel Puerto.

Jaga odpowiedziała także stałym fragmentem gry, po którym uderzał Błażej Augustyn. Miał pecha, bo futbolówka trafiła w poprzeczkę opuszczonej przez Mateusza Lisa bramki. Było bardzo blisko.

Potem obie drużyny skupiły się głównie na tym, żeby nie popełnić błędu w defensywie i nie stracić bramki. Stąd okazji do strzelenia gola było mało. Ze strony gospodarzy blisko trafienia był Mila Corryn. Belg wyskoczył wyżej niż słabo dysponowany Bojan Nastić i uderzył głową, ale minimalnie spudłował.