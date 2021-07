Wakacyjne staże w Białymstoku. Te firmy poszukują studentów do pracy Andrzej Matys

Studia są źródłem wiedzy, ale to doświadczenie decyduje o pozycji na rynku pracy. Wakacje dla wielu młodych ludzi to dobry czas na staże czy praktyki, które później można wpisać do CV. Oferty wakacyjnego zatrudnienia można znaleźć w urzędach pracy, biurach karier, w fundacjach czy organizacjach pozarządowych.