W Uniwersyteckim Centrum Przyrodniczym Uniwersytetu w Białymstoku pojawił się latający pterozaur

Pterozaury były pierwszymi zwierzętami po owadach, a zarazem największymi kręgowcami, jakie wzbiły się w powietrze i które rozwinęły umiejętność aktywnego lotu. Były władcami mezozoicznego nieba. Niektóre pterozaury pod względem rozmiarów zdecydowanie przerastały ptaki, a tym bardziej nietoperze.

Z języka greckiego pteron oznacza skrzydła, natomiast sauros jaszczurkę, więc pterozaur dosłownie oznacza latającą jaszczurkę. Pterozaury nie były jaszczurkami, ani dinozaurami. Wyewoluowały na osobnej gałęzi drzewa genologicznego gadów - zalicza się je do archozaurów.

Do dnia dzisiejszego odkryto ok. 60 rodzajów i 120 gatunków pterozaurów. Latały dzięki błonom skrzydłowym rozciągniętym między kończynami i wsparciu skrzydła na czwartym, olbrzymim palcu. Ich lekki szkielet zbudowany był z kości, wypełnionych beleczkami kostnymi, które w przekroju wyglądały jak sieć. W przeciwieństwie do błony lotnej nietoperza czy skrzydeł ptaków, błona lotna pterozaurów była narażona na uszkodzenia. Pterozaury dzielimy na dwie grupy: na wczesne pterozaury żyjące od mniej więcej 225 milionów do 125 milionów lat temu, zwane ramforynchami (które miały długie ogony i zęby) oraz młodsze pterozaury zwane pterodaktylami (które w większości miały zdecydowanie krótsze ogony i niektórym brakowało zębów), żyjące od 163 milionów do 66 milionów lat temu.