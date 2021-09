Supraśl. VII Międzynarodowy Kongres EKO FORUM i wystawa pojazdów elektrycznych (ZDJĘCIA) Izolda Hukałowicz

I Podlaski Zlot Samochodów Elektrycznych i wystawa Elektromobilności w Supraślu (12.09.2021 r.). To punkty programu VII Międzynarodowego Kongresu EKO FORUM.
Wojciech Wojtkielewicz

To prawdziwa gratka dla miłośników nowoczesnych ekorozwiązań. Pojazdy elektryczne, hybrydowe, stacje do ładowania oraz urządzenia solarne - to tylko część tego, co można dziś (12 września) obejrzeć na supraskim rynku. I Podlaski Zlot Samochodów Elektrycznych i wystawa Elektromobilności są częścią VII Międzynarodowego Kongresu EKO FORUM.