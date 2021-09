Studenci z białostockiego uniwersytetu są gotowi do wyjazdu na Expo w Dubaju

Marszałek Kosicki gratulując studentom, zaznaczył, że pobyt w Dubaju będzie okazją do zdobycia doświadczeń, ale też promocji naszego regionu.

– Będziecie swego rodzaju ambasadorami województwa. To przez pryzmat tego jacy jesteście, będzie ono postrzegane i każdy kto zechce odwiedzić Podlaskie, was będzie miał w pamięci – oznajmił marszałek województwa i dodał, że zamierza włączyć studentów do różnego rodzaju spotkań i działań m.in. biznesowych podczas wystawy.