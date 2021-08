EXPO 2020. Podlascy przedsiębiorcy pojadą na misję gospodarczą do Dubaju. Wyjazd będzie kosztować 168 tys. złotych

Na misję gospodarcza polecą przedstawiciele czterech niewielkich firm z regionu. To mydlarnia Cztery Szpaki z Białegostoku, spółka TMT z Łomży, specjalizująca się w zakresie przetwarzania i pakowania serów dojrzewających, Inter-Tech, przedsiębiorstwo produkujące maszyny rolnicze i spółka Wald-Gold, wytwarzająca opakowania z tworzyw sztucznych.

Celem podróży jest zaprezentowanie potencjału gospodarczego i inwestycyjnego regionu partnerom z całego świata. Okazją do tego będą światowe targi EXPO 2020 (impreza została przełożona na rok 2021 z powodu pandemii). Podczas misji zorganizowane zostaną również indywidulane spotkania match-makingowe z zagranicznymi partnerami biznesowymi.

- Bardzo się cieszymy na ten wyjazd. Traktujemy to jak wyzwanie. Dyrektor firmy przygotowuje się do podróży, by jak najlepiej reprezentować firmę i region - mówi Kamila Wysocka, projekt menager w Czterech Szpakach. - W ostatnich dwóch latach firma bardzo się rozwinęła na polskim rynku. Dalszy rozwój chcemy związać z pojawieniem się naszych produktów na rynkach zagranicznych, w tym właśnie arabskich. Wyjazd do Dubaju to dla nas ogromna szansa. To wspaniałe, że lokalny urząd daje nam takie możliwości i wsparcie w rozwoju - dodaje menager firmy. Na wystawie EXPO "Szpaki" chcą zaprezentować swoje flagowe produkty, ale też pokazać nowości.