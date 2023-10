Startują East Design Days na Politechnice Białostockiej. To już marka sama w sobie. Będzie można spotkać się z architekturą i nie tylko

Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem „Liczy się wnętrze”.

Wydarzenie będzie okazją do świętowania 25-lecia utworzenia na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej kierunku studiów: architektura wnętrz. Jubileusz będzie okazją do posumowań, prezentacji dorobku studentów i wykładowców tego wyjątkowego kierunku, a także do przyszłej współpracy między młodymi projektantami wnętrz a firmami zainteresowanymi rozwojem wzorniczym.