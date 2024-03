Stare bilety Białostockiej Komunikacji Miejskiej. Zobacz jak wyglądały. Pamiętasz te unikaty?

Czym jest transport miejski?

Komunikacja miejska w Białymstoku

Tramwaje w Stolicy Podlasia: 1895-1918

W 1893 Rada Miejska Białegostoku podpisała kontrakt na eksploatację pierwszego miejskiego tramwaju konnego. W 1895 pierwsze wozy wyruszyły z dworca kolejowego przez ulicę Lipową do ulicy Świętojańskiej. Podczas I wojny światowej spłonęły stajnie i powozownie tramwajowe, rozpoczęto likwidacje torów tramwajowych z terenu miasta. Jeszcze około 1959 wśród brukowej kostki ulicy Kilińskiego, przed bramą pałacu Branickich, widać było krótkie odcinki szyn, resztki torowiska tramwajowego. Od 1985 rozpoczęto ponowne planowanie linii tramwajowej w Białymstoku, jednak do tej pory projekty te nie zostały zrealizowane.

Konny tramwaj w Białymstoku Piotr Łozowik/archiwum

Autobusy miejskie

Trzeba przyznać, że komunikacja miejska w Białymstoku przez lata nie była najmocniejszą stroną Białegostoku. W okresie międzywojennym mieszkańcy mieli na co narzekać, nie było tramwajów, a komunikacja autobysowa była na słabym poziomie. Po zakończeniu wojny białostocka komunikacja miejska została uruchomiona dopiero w listopadzie 1945 r.,a jej efektywność była fatalna. Dopiero w latach 60-tych sytuacja zaczęła się powolutku poprawiać w skutek zwiększenia taboru. Co ciekawe w 1969 r. białostockie MPK jako pierwsze w Polsce wprowadziło we wszystkich autobusach „bezkonduktorską, zautomatyzowaną obsługę”. W 1969 r. to była rewolucja.