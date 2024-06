Sport szkolny. Młode piłkarki z SP Zabłudów były najlepsze województwie. W nagrodę jadą na finały krajowe

- To dla naszej małej szkoły wielki sukces. Droga do zwycięstwa była długa i wiodła przez szkoły, gminy, powiaty, grupy, finały grupy, półfinał i finał województwa - mówi trener SP Zabłudów Artur Zieniewicz. - Nasze piłkarki to uczennice klas sportowych, które w naszej szkole działają od wielu lat w każdym roczniku. Finał krajowy to dla nas wielkie wyzwanie, a także sprawdzian naszego zaangażowania, woli walki i pracy i czasu jaki włożyliśmy przez te ostatnie pięć lat - dodaje.