Seryjna włamywaczka z Białegostoku zatrzymana. Młoda kobieta usłyszała ponad 20 zarzutów i trafiła do aresztu (zdjęcia, wideo)

Do przestępstw dochodziło od lipca do września tego roku. Łupem złodziejki padły między innymi elektronarzędzia, wędki, miedziane monety, rowery, a nawet zabytkowe noże.

Śledczy wstępnie zidentyfikowali osobę, która mogła dokonywać tych kradzieży.

- W rozmowie z jednym z pokrzywdzonych potwierdzili swoje przypuszczenia. Okazała się nią 29-letnia białostoczanka, którą policjanci doskonale znali z wcześniejszej przestępczej działalności - informuje aspirant Katarzyna Molska-Zarzecka z białostockiej komendy.

Funkcjonariusze odzyskali część skradzionych rzeczy, które niebawem wrócą do prawowitych właścicieli. Pokrzywdzeni oszacowali swoje straty na łączną kwotę ponad 26 tys. złotych.

We wtorek białostoccy policjanci z wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu zatrzymali podejrzaną. Kobieta usłyszała w sumie 21 zarzutów: 14 zarzutów kradzieży z włamaniem i 7 usiłowań tego przestępstwa. Grozi jej kara do 10 lat więzienia. Decyzją sądu trafiła na 3 miesiące do aresztu.