Kradzieże katalizatorów w Białymstoku. Policjanci zatrzymali dwie osoby na osiedlu Starosielce

Katalizatory zawierają metale szlachetne - takie jak rod, pallad czy platyna - i są łakomym kąskiem dla łowców "złomu".

- Lusterko, czy tablicę rejestracyjną jest ukraść łatwiej niż katalizator. Ale w dobie elektronarzędzi i narzędzi bateryjnych sprawny złodziej może odciąć rurę w ciągu kilkudziesięciu sekund - przyznaje Andrzej Twarowski z białostockiego warsztatu samochodowego UNIMOT. - To dość drogie elementy. Zakup nowego katalizatora to dla właściciela auta koszt od kilkuset do kilku tysięcy złotych, w zależności od modelu.

Reaktor katalityczny, bo tak brzmi inna nazwa katalizatora, odpowiedzialny jest za zmniejszanie ilości toksycznych substancji w spalinach wydostających się z komory spalania silnika. Montowany jest w metalowym walcu pod autem.

Zobacz także: Białystok. Seria kradzieży katalizatorów samochodowych. Podejrzani w rękach policji