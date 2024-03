Ścieżki rowerowe w woj. podlaskim. Gdzie w weekend 30 - 31 marca? Pomysły na jednodniowy wypad

Szukasz pomysłu na ciekawą trasą rowerową w woj. podlaskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy pomysły na trasy rowerowe. Są różne pod względem trudności czy długości, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wyprawę rowerową w woj. podlaskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w woj. podlaskim proponujemy na weekend.

Rowerem po woj. podlaskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. podlaskim, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 30 marca w woj. podlaskim ma być od 8°C do 20°C. Nie powinno padać. 🚲 Trasa rowerowa: Zambrów - Treblinka Początek trasy: Zambrów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 122,57 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 10 min.

Przewyższenia: 91 m

Suma podjazdów: 796 m

Suma zjazdów: 775 m Rowerzystom trasę poleca R_krzysztof

Czasem wstyd się przyznać, że mieszkam tak niedaleko, a nigdy nie byłem w Treblince. Wrażenia??? Hmmmm, nie pojedziesz, nie zobaczysz... Nie usłyszysz tej ciszy i nie ściśnie Cie serce widok tych kamieni... Mną w każdym razie wstrząsnęło. Sama trasa biegnie przez podlaskie i mazowieckie wsie nad rzeczkami i całkiem dużą rzeką, jaką jest Bug. Z Małkini do Treblinki biegnie piękna ścieżka rowerowa, ale od Treblinki do Obozu Zagłady Treblinka to szkoda słów."Góral" się kłania, bo szosówka wymięka.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Rajd Rowerowy Piękna Suwalszczyzna 2016 - Dzień 4 Początek trasy: Suwałki

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 51,46 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 43 min.

Przewyższenia: 67 m

Suma podjazdów: 638 m

Suma zjazdów: 641 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Lubimyrowery.pl Przebieg trasy czwartego dnia Rajdu Rowerowego Piękna Suwalszczyzna i jej smaki organizowanego przez firmę R4FUN (LubimyRowery.pl). Ostatni dzień rajdu na Suwalszczyźnie to powrót do rowerowej wspinaczki i krajobrazy niemalże górskie... może nie aż tak wysokie, ale wielokrotnie wymagały od uczestników więcej niż średniego wysiłku kondycyjnego. W pierwszym etapie runda dookoła polodowcowego Jeziora Szelment Wielki. Przy okazji widoki na okoliczne niżej położone rozległe łąki i pastwiska oraz głównego bohatera pętli. Kolejny etap dnia to również pętla, ale tym razem w towarzystwie doliny rzeki Czarna Hańcza. Niestety rozczarowanie... Zaplanowaliśmy przejazd na odcinku z Turtula do Bahanowa prawą (północno-wschodnią) stroną rzeki, ale na miejscu okazało się, że to odcinek prywatny i przejazd podlega opłacie oraz obowiązuje tam zakaz poruszania się rowerami... Cóż, objechaliśmy lewą stroną z nieco mniej efektownymi widokami.

Nawierzchnia na trasie również bardzo zmienna i urozmaicona, sporo dróg asfaltowych o bardzo niskimi natężeniu ruchu samochodowego. Mniej szutrów i dróg gruntowych. Wszystkie odcinku przejezdne dla każdego typu roweru turystycznego.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Do Puszczy Ladzkiej (Puszcza Białowieska) Początek trasy: Hajnówka

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 50,89 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 54 min.

Przewyższenia: 45 m

Suma podjazdów: 292 m

Suma zjazdów: 281 m Rowerzystom trasę poleca Tourbike

Dzień czwarty naszego pobytu. Czas by zobaczyć coś innego, przynajmniej z nazwy.

Wybór padł na tereny na pn-zach od Puszczy Białowieskiej - Puszczę Ladzką. Samochodem jedziemy do Narewki, parkujemy tuż przed Zablotczyzną. Tu przesiadamy się na rowery. Jedziemy piękną szutrową drogą leśną przez Bernackie Most do Podborowiska, tam kilka ciekawych drewnianych chałup. Z Podborowiska kręcimy prosto na północ leśnym duktem przez całą puszczę. Niestety roje wściekłych 'łosiowych' nie pozwoliły się nam zatrzymać. Tego dnia wchodziły nawet do oczu. Piękne lasy sosnowe, dębowe, grabowe i kilka bobrowisk mignęło nam tylko po drodze. Po ok 5 km jazdy dukt łączy się z niebieskim szlakiem rowerowym 'Do Puszczy Ladzkiej'. My zmieniłyśmy tutaj plan naszej podróży. Okazało się, że mamy sporo czasu zaoszczędzonego na szybkim przejeździe przez całą puszczę. Zatem zamiast kierować się z powrotem do Narewki, jedziemy w przeciwną stronę do spokojnej wioski Rybaki z malą kaplicą cerkiewną.

Na mapie w odlegości ok 1 km od wioski widać drewnianą cerkiew. Jest po drugiej stronie rzeki Narew, mostu jednak nie ma. Tubylec podpowiada nam, że jest drewniana kładka. Docieramy do przepięknej doliny Narwi, idealne miejsce na odpoczynek.

Skit pw. św. św. Antoniego i Teodozjusza Kijowsko-Pieczarskich w Ordynkach.

600-metrowa kładka przez szuwary oddziela wieś od obiektu. Wieś jest przeciwieństwem tego zaledwie 5-letniego obiektu otoczonego fosą. Jest biedna, brzydka, murowana. Dwa kilometry od Ordynek, w środku lasu, na malej polanie leśnej jest jeszcze jedna cerkiew drewniana, zabytkowa. Jakby zapomniana, z małym cmentarzem, gdzie lokalni chowają swoich bliskich. Niestety, znalezienie jej zajęło nam sporo czasu i wymagało dużej determinacji. Czas wracać. Drogą asfaltową kierujemy się na Planty, później Suszcze. Czerwonym szlakiem rowerowym 'Podlaski Szlak Bociani' zjezdżamy przez Eliaszuki do Starego Lewkowa (tu drewniana zabytkowa cerkiew pw. św. św. Piotra i Pawła z XVIII w. Dalej do Podlewkowa, Szuszczego Borku i Zabłotczyzny.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: ciekawa wycieczka do Hodyszewa Początek trasy: Zambrów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 112,21 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 3 min.

Przewyższenia: 68 m

Suma podjazdów: 761 m

Suma zjazdów: 755 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca R_krzysztof

Powoli będziemy kończyć sezon rowerowy w tym roku. Każdy niedzielny wyjazd to już sukces. Tym razem udało nam się zrealizować wyjazd pod nazwą: "Hodyszewo dookoła świata". Dzięki Sławkowi trafiliśmy do Krasowa-Częstek. W czasie II wojny światowej wieś, a wraz z nią jej mieszkańcy, zostali spaleni. Prawie 300 jej mieszkańców hitlerowscy żandarmi spędzili do stodoły i tam zgładzili.

Jedwabne znamy chyba dzięki Panu Grossowi, który swoją książką poruszył sumienia wielu ludzi... Tu kogoś takiego zabrakło. Największym przewinieniem Krasowa-Częstek było to, że.....BYŁA TO NAJWIĘKSZA WIOSKA W TYM REJONIE!!!!! Tyle emocje. Część dzisiejszej trasy już pokonywałem w tym roku w 2. Rowerowej Pielgrzymce z Zambrowa do Hodyszewa. Ale warto było i dziś tam pojechać.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: 19.06. do Kruszewa Początek trasy: Białystok

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 114,85 km

Czas trwania wyprawy: 389772 godz. i 22 min.

Przewyższenia: 73 m

Suma podjazdów: 1 346 m

Suma zjazdów: 1 340 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca RoweremPoPodlasiu

Dzisiejsza traska to 57 km, czas netto 4h 30 min, brutto 5h 40 min. Można spokojnie zrobić tę traskę jako całodniowy wypad, można odbić w Śliwnie na Waniewo i przejść sobie przez kładkę przez Narew. Niedaleko jest wieś Kruszewo z pozostałością młyna i urwanego mostu, z którym wiąże się ciekawa historia: "Na przełomie XIX i XX wieku przez narwiańskie bagna prowadziła carska droga strategiczna. W 1903 roku Rosjanie wybudowali tu drewniany most łączący Kruszewo z Kurowem. Miał on długość 365 metrów. Podczas I wojny światowej budowla uległ zniszczeniu. Most odbudowano w 1928 roku i ponownie zniszczono w 1939. Obecnie pozostały po nim groble, kikuty pali powbijanych w dno rzeki i betonowe przyczółki. Pozostałości po moście są atrakcją Narwiańskiego Parku Narodowego. Znajdują się tam doskonałe miejsca widokowe."

Jest też legenda związana z tym mostem. Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Piękne Podlasie Początek trasy: Łapy

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 96,21 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 51 min.

Przewyższenia: 513 m

Suma podjazdów: 833 m

Suma zjazdów: 769 m Aptypo poleca tę trasę rowerzystom Trasa prawie płaska i łatwa do pokonania. Największą przyjemnością jest jazda po Carskiej szosie, równą i mało uczęszczaną drogą asfaltową. Dodatkową atrakcją podróży jest szukanie łosia albo czytanie trafnych ostrzeżeń wzdłuż drogi.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Serpelice-Mielnik z obu stron Bugu Początek trasy: Siemiatycze

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 33,59 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 6 min.

Przewyższenia: 22 m

Suma podjazdów: 63 m

Suma zjazdów: 63 m Adi1210 poleca tę trasę rowerzystom Bardzo malownicza i urozmaicona trasa. Przeprawa promem do Mielnika. W drodze powrotnej pokonujemy most kolejowy. Ruch na nim znikomy, także bezpiecznie. Polecam.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Przez puszczę Knyszyńską Początek trasy: Czarna Białostocka

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 41,18 km

Czas trwania wyprawy: 380532 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 95 m

Suma podjazdów: 750 m

Suma zjazdów: 768 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca RoweremPoPodlasiu

Dzisiejsza trasa liczyła 42 km. Start w Czarnej Białostockiej (pociąg do Czarnej Białostockiej, wyjazd o 11.15, koszt biletu z rowerem 11 pln na miejscu o 11.45). Trasa w 75% wiedzie przez Puszczę Knyszyńską. Cisza i spokój, bardzo mało samochodów, liczne rezerwaty przyrody, między innymi Budzisk z bagnami i bobrami. Po drodze jest też miasteczko Supraśl i kilka gajówek.

W sumie wbrew prognozom pogoda wymarzona na rower. W pociągu spotkaliśmy dwóch rowerzystów co jechali na Białoruś by odbyć wycieczkę Grodno-Mińsk, mam nadzieję że im się uda:).

Polecam jak ktoś lubi spokój kontakt z przyrodą:)

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: 1 maja Początek trasy: Zambrów

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 93,07 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 81 m

Suma podjazdów: 654 m

Suma zjazdów: 614 m R_krzysztof poleca tę trasę rowerzystom 1 maja, bywało, że ociekałem potem od upałów. Niestety w tym roku temperatury nie rozpieszczały. Do tego jeszcze dość silny wiatr, który dawał się we znaki. Jacek tym razem nie narzucał zbyt dużego tempa i praktycznie cała trasę pokonywaliśmy obok siebie. Tym razem postanowiliśmy...no dobra...ja postanowiłem jechać przez Kałęczyn. Ty niemiła niespodzianka. Okazało się, że główna droga prowadzi w pole a boczna jest jak najbardziej "główną" :). Musieliśmy więc przebić się przez piachy do asfaltu. :) Dalsza droga przebiegła bez problemów w nawigacji :). Jeśli dojeżdżaliśmy do jakiegoś rozjazdu to padało tylko pytanie...w lewo, w prawo czy prosto? Tym sposobem wyszło całkiem fajne kółeczko.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Uroczysko nad Rospudą Początek trasy: Augustów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 31,6 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 42 m

Suma podjazdów: 357 m

Suma zjazdów: 355 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Tabrzo Po zmianie roweru cel został osiągnięty. Święte Miejsce nad Rospudą, z którym związana jest historia dębowego krzyża postawionego tam przez Jadźwingów w 1283 roku.

Nawiguj

Podlaskie: najciekawsze atrakcje tajemniczego regionu Polski

W naszym kraju z pewnością nie ma drugiego takiego miejsca – mowa o Podlaskiem, które od lat zachwyca turystów swoją nietuzinkowością i przede wszystkim – tajemniczością. Gęste lasy Puszczy Białowieskiej (wpisanej na Listę światowego dziedzictwa UNESCO), rozlewiska rzek, nad którymi porankami unosi się mleczna mgła i „posiadające uzdrawiającą moc” szeptuchy to tylko kilka z wielu powodów, dla których warto odwiedzić ten region. Najciekawsze atrakcje woj. podlaskiego znajdziecie właściwie w każdej jego części – w Oszkiniach znajduje się historyczna osada prusko-jaćwieska, w miejscowości Kruszyniany natomiast – najstarszy meczet w Polsce. Zjawiskowo prezentują się też miasta Tykocin i Supraśl, których zabytki i spokojna atmosfera przypadną do gustu tym, którzy pragną wypoczynku z dala od wielkiego miasta.