Robert Małecki – Żałobnica. Czy piękna hostessa zabiła bogatego wdowca?

Pierwszy to oczywiście zdrada. Domniemana? Ależ skąd. Realna, namacalna, ba… mająca owoce! Że spoiler? To dopiero początek historii. Bo Robert Małecki mistrzowsko wprowadza nowe wątki, odwołuje się do przeszłości bohaterki. A ta jest znacznie bardziej mroczna niż z pewnością nie niewinne tet a tet z przyjacielem męża. Wszak zdrady chodzą po ludziach, ale już gwałty, molestowanie nieletnich, pewne obsesje – to dużo głębsze sięganie do pokładów pokręconej ludzkiej psychiki.

Bo śmierć męża i przybranej córki to tylko pretekst do opowieści o długich cieniach przeszłości. Ale także o całkiem współczesnej zawiści, trudnościach wynikających z bycia macochą dorastającej nastolatki czy wreszcie niebywałej pazerności nowej rodziny. Jeśli dodamy do tego jeszcze niewyjaśnione i raczej mroczne relacje głównej bohaterki z matką, z „Żałobnicy” robi się całkiem interesujący thriller psychologiczny, gdzie kilka trupów jest tylko pieprznym dodatkiem do wyjątkowo smutnej całości.