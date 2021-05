Restauratorzy jednak będą mogli ustawić telewizory w ogródkach. Miasto wydało zgodę ze względu na Euro 2021

Kiedy odbywały się poprzednie mistrzostwa Europy, stacje telewizyjne dały przedsiębiorcom możliwość wykupienia licencji na transmisje w miejscach publicznych. W tym roku licencję można kupić od TVP.

Nadal obowiązują obostrzenia sanitarne związane z pandemią. Restauracje pozostają zamknięte, gości można przyjmować tylko w ogródkach (do 28 maja). Ponadto połowa miejsc musi pozostać wolna. To utrudnia działalność przedsiębiorców. Liczą oni jednak na to, że możliwość wspólnego oglądania meczów na świeżym powietrzu dodatkowo zachęci mieszkańców miasta do odwiedzania ogródków.