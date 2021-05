Białystok. Nie będzie kibicowania na Euro 2021 w ogródkach na Rynku Kościuszki. Jest zakaz ustawiania telewizorów przed lokalami Olga Goździewska

Restauratorzy, którzy chcą posiadać ogródek letni, muszą dostosować się do pewnych zasad. W tym roku dostali zakaz umieszczania telewizorów przez lokalami. To smutna wiadomość dla kibiców, którzy zbierali się w ogródkach pubów i restauracji, by wspólnie przeżywać sportowe emocje. W czerwcu rozpoczyna się Euro 2020 (przeniesione na 2021).